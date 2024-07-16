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成長衰退、被課關稅 中國經濟受衝擊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中國第二季經濟成長僅4.7%，加上面對諸多內外挑戰，讓外界對中國能否維持發展動能又打上問號。（中央社）
中國第二季經濟成長僅4.7%，加上面對諸多內外挑戰，讓外界對中國能否維持發展動能又打上問號。（中央社）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

中國內部房價出現崩跌，外部面臨出口關稅！中國國家主席習近平想推動改革政策渡過挑戰，並不容易。中國第二季經濟成長僅4.7%，低於普遍預期的5%。外界擔心，中國雖有望在三中全會推出改革措施，但幅度恐受限於政治局勢，難因應地方債務、房地產泡沫與電動車關稅等內外部的挑戰。

三中全會將推改革？

根據《英國廣播公司》與《彭博社》報導，中國第二季的經濟成長率出爐，僅有4.7%，低於官方預測的5%。中國內部面臨地方政府債台高築、消費力減弱與失業率上升等問題，雖然仍有成長，但外界對此並不樂觀。信評機構穆迪的分析師海倫表示，外界期待習近平在會中提出安撫市場的新措施。

中國央視》曾提到，外資與國際經貿組織原本普遍認為中國有望在今年有年均成長5%，直到2025年才會下修到4.5%，且中國5月對美出口比去年同期成長7.6%，也比4月成長6.1%，中國經濟有望維持發展動能。但如今外界對於中國能否維持動能仍有疑慮。

對此，中國國營媒體的標題近日相當聚焦在「改革」、「新篇章」等用語向社會喊話，例如《環球時報》社論就透露此次三中全會將推出「聚焦改革且高廣度的政策」，《新華社》則說改革是「全面且前所未見的」；《人民日報》則以「改革開放的新紀元」為頭版標題，試圖想比肩1978年前領導人鄧小平推動改革開放。

房價下跌出現警訊

但《英廣》提到，在習近平擴大集權下、政策變得更加保守下，很難確定會有多大的改革。雖然中國的房地產泡沫尚未被戳破，但6月中國新成屋的價格是9年來下跌最快，似乎已經出現了警訊；而中國有超過4千家銀行，90%與房地產與地方債務有關，但經濟學家王丹認為，中國政府會確保中小銀行不會倒閉。

另外，雖然生產者物價6月下跌0.2%，但零售消費僅成長2%，代表中國消費者面臨高度不確定的經濟前景，消費仍偏於保守；雖然中國政府想透過推動再生能源、AI與晶片製造以刺激經濟發展，但如美國、歐盟近日都對中國電動車與高階晶片施加關稅或貿易壁壘，讓中國對外出口也面臨嚴峻挑戰。

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