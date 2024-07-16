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無人駕駛落地近了 陸媒稱上海未來一周免費向市民公測
上海加速推進自動駕駛上路，陸媒新聞透視報導，上海面向普通市民的無駕駛人智能網聯汽車實地測試，將最快在未來一周內啟動。該測試免費向市民開放，上海民眾能通過微信小程序在上海臨港約68平方公里測試區域進行體驗。
報導指出，上海民眾在上海臨港約68平方公里測試區域內，通過微信小程序上的「R」字標識，可以定位至上車地點。在操作上，除副駕會配置一名安全員外，基本與現行網約車類似。用戶可通過架置在椅背處的車載電腦輸入手機尾號以確認訂單，此外也可以借此查看行駛路況，以及調節空調、播放音樂等。
測試企業方面介紹，首批預計將有五輛車投入公開測試，後續還有會新車陸續跟進，車型也會有所增加。
上海在2024世界人工智慧大會上發布首批無人駕駛智慧網聯汽車示範應用許可，包括賽可智能科技（上海）有限公司、百度智行科技（上海）有限公司、上海裹動科技有限公司（AutoX）、小馬易行科技（上海）有限公司。許可證有效期為2024年7月4日至2025年1月4日。
事實上，為迎接自動駕駛到來，上海政府推出相關政策支持。先是浦東新區人民政府在去年3月推出《上海市浦東新區促進無駕駛人智能網聯汽車創新應用規定實施細則》。劃定開展測試、示範應用、商業化運營等活動的路段範圍，明確管理機構職責，保障智慧網聯汽車無人駕駛有法可依。
中共上海市委、上海市人民政府在去年11月發布相關意見指出，要推進智慧網聯汽車創新應用。支持新片區高標準建設智慧網聯汽車創新引領區，支持L3及更高級別的自動駕駛功能商業化應用，探索無駕駛人智慧網聯汽車應用場景拓展和制度創新。
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