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大陸境內兩檔中東ETF 上市首日雙雙大漲

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸境內兩檔沙國指數股票型基金（ETF）上市首日大漲。圖為沙烏地阿拉伯利雅德東北方150公里的油田設施。 （美聯社）
大陸境內兩檔沙國指數股票型基金（ETF）上市首日大漲。圖為沙烏地阿拉伯利雅德東北方150公里的油田設施。 （美聯社）

大陸境內兩檔沙國（沙烏地阿拉伯）指數股票型基金（ETF），華泰柏瑞和南方基金旗下沙國ETF於16日分別在上交所和深交所掛牌上市，上市首日，這兩檔ETF直接大漲，領跑股票型ETF，截至發稿，在深交所上市沙國ETF觸及漲停，在上交所上市的沙國ETF漲超9%。大陸網友戲稱：「都炒沙國了，納指ETF都沒量了」。

除了漲幅外，兩檔ETF成交量驚人，南方沙特ETF和華泰柏瑞沙特ETF首募規模分別為人民幣6.34億元、5.9億元，但16日上市不到半日，成交額已經分別超過人民幣10億元、5億元。

據了解，兩檔沙國ETF主要採用ETF互掛的形式跟蹤富時沙烏地阿拉伯指數。而富時沙國指數涵蓋金融、材料、能源、公用事業和電信服務等多個沙國國民經濟支柱性產業，指數權重股多為在沙烏地阿拉伯乃至全球都具有影響力的巨頭，其市場代表性或可以說是沙國版「台灣50」。

這次境內首批沙國交易型開放式指數基金，從獲批、發售到成立、正式上市，歷時幾乎不到一個月時間，合計募集金額超人民幣12億元。大陸輿論稱這是大陸對外開放資本市場的重要舉措。代表大陸資本市場投資者能投資中東，鏈接了大陸、香港和沙國三地資本市場資源。

第一財經報導，大陸資本市場先後與多個國家和地區實現交易型開放式指數基金（ETF）互通。日前，創業板50交易型開放式指數基金（ETF）在愛爾蘭、英國、瑞士等歐洲舞國同步掛牌上市。至今共有12檔追縱深市指數的境外基金產品上市。

ETF 指數 資本市場

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