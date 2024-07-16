假如川普當選…瑞銀：美徵60%關稅將使陸經濟增長減半

美國前總統川普此前揚言，如果當選，考慮對中國進口產品徵收60%的關稅。瑞銀15日發布報告表示，美國如果對所有中國輸美商品徵收60%的新關稅，將使中國經濟年增率減半以上。這也意味中國接下來年度的國內生產毛額（GDP）增長率將下降2.5個百分點。

美國前總統川普在歷經暗槍擊事件後，聲勢如日中天，並於16日正式成為共和黨總統候選人，市場已經在評估川普當選後對中國大陸經濟的影響。

瑞銀預測是基於相關假設：部分貿易透過第三國轉移，中國不會報復，其他國家也不會加入美國對中國產品徵收關稅。

瑞銀指出，對經濟增長的拖累中，一半將來自出口減少，其餘來自消費和投資受到的打擊。

瑞銀首席中國經濟師汪濤等人表示，隨著時間推移，通過經由其他經濟體更多的出口和生產，有助於減少美國關稅上漲的影響，但其他國家也存在提高對中國進口產品關稅的風險。

瑞銀預計，中國2025年的經濟將增長4.6%，2026年將增長4.2%。該行也估計，儘管推出一些刺激政策以反制任何關稅造成的影響，這兩年的增長率也可能降至3%。

瑞銀報告指出，大陸官方可能採取財政措施和寬鬆的貨幣政策來減輕關稅大幅上調的影響，資金可能來自於發行特別國債。人民銀行亦可能會讓人民幣貶值5%至10%。

繼2023年經濟增長5.2%之後，北京今年力爭實現5%左右的增長。據大陸統計局近日發布數據顯示，今年第2季經濟增長率為4.7%，第1季增長率為5.3%，上半年增長率為5%。