香港上半年接待2100萬人次旅客 中國大陸占76%

香港今年上半年接待了2100萬人次的旅客，較去年同期上升64%；這些訪港旅客中，中國大陸旅客占76%。

香港旅遊發展局今天公布，今年上半年有1615萬大陸旅客人次訪港，較去年同期多6成；非大陸旅客為500萬人次，增長8成。

此外，旅發局表示，根據該局對離港旅客的調查，旅客對香港普遍感到滿意，以10分為滿分計算，今年1至5月，過夜旅客對訪港的滿意度為8.7分，有意再度來訪的意願及推薦度達到94%。

據調查，訪港旅客的熱門景點有尖沙咀（包括海濱長廊、星光大道、鐘樓、維多利亞海港、天星小輪）、廟街、太平山頂、迪士尼樂園、西九文化區、中環摩天輪、香港藝術館、黃大仙廟、海洋公園和大嶼山昂坪（包括纜車和寶蓮寺）。