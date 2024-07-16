快訊

新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

「台版柬埔寨」民宿當據點狂騙63被害人 主嫌S姐判關7年半定讞

超噁加料「口水手搖飲」！ 可不可女店員請辭道歉 傳加盟主向她求償450萬

比新能源車還強 陸拿下全球逾7成新船訂單

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸工信部16日發布大陸2024年上半年造船業最新數據指出，全球每10份造船新訂單，就有超過七成流向中國。圖為上海外高橋正在興建的大型郵輪。（中通社）
大陸工信部16日發布大陸2024年上半年造船業最新數據指出，全球每10份造船新訂單，就有超過七成流向中國。圖為上海外高橋正在興建的大型郵輪。（中通社）

央視新聞報導，大陸工信部16日發布大陸2024年上半年造船業最新數據指出，越來越多的國外船東把訂單投向中國船廠。今年上半年，大陸新承接訂單量佔全球總量的74.7%。亦即，全球每10份造船新訂單，就有超過七成流向中國。

數據顯示，大陸今年上半年造船完工量2,502萬載重噸，年增18.4%；新接訂單量5,422萬載重噸，年增43.9%；截至6月底，手持訂單量17,155萬載重噸，年增38.6%。前述造船完工量、新承接訂單量、手持訂單量等三大指標分別佔世界市場份額的55%、74.7%和58.9%。

此外，在全球18種主要船型中，中國有14種船型新接訂單量位居全球首位。

與此同時，大陸造船利潤也呈大幅增長，今年前五個月，大陸規模以上船舶工業企業實現營業收入人民幣2,532.4億元，年增26.3%；實現利潤總額人民幣160億元，年增187.5%，意味利潤年增近兩倍。

行業普遍認為今年大陸新造船市場將延續高景氣，中國船舶工業協會預測，2024年大陸造船完工量將在4,500萬載重噸左右，新接訂單量約5,500萬載重噸，手持訂單量保持在1.3億載重噸以上。

21世紀經濟報導，多家船企披露數據，不少船企的在手訂單已排至2027年至至2028年。大陸造船產能利用監測指數（CCI）也呈現季增長態勢。不過，美國貿易代表辦公室（USTR）針對中國在海事、物流和造船業存在的所謂「不公平經濟行為」發起301調查，對後續船舶貿易增添不確定風險。

全球造船業很長一段時間呈現中日韓「三足鼎立」的格局。但自1996年至2023年，日本新接船訂單的全球佔比由47.4%下滑至11.7%，現居於全球第三，中國船舶業2010年起造船完工量躍居世界第一，取代日、韓成為世界造船第一大國。

人民幣 物流

延伸閱讀

巴黎奧運／中國大陸「超土」開幕服裝曝光 網怒批：像服務生

不重視兩岸觀光？ 韓國瑜主持協商李孟諺、邱垂正缺席

嚴把關 北京明確義務教育不得選用境外教材

陸上季GDP增4.7% 五季最差…低於市場預期

相關新聞

內需疲軟 陸第2季GDP僅增4.7%…去年首季以來最差

中共召開三中全會之際，大陸國家統計局昨發布今年第二季大陸國內生產毛額（ＧＤＰ）年增百分之四點七，低於市場預期，增速較第一...

陸6月房價續跌 上海反轉上漲

大陸6月份房價繼續下跌，但降幅已有縮小。大陸國家統計局昨天（15日）公布6月份70個大中城市商品住宅銷售價格，環比降幅總...

陸70城新房價跌幅 九年最大…整體市場依舊低迷

大陸房價跌勢不止！根據大陸國家統計局昨（15）日公布，6月70個大中城市新房價格年跌4.5%，創下2015年6月以來九年...

陸出口增8.6% 近15月最猛 搶在各國加徵關稅前出貨

中國大陸昨（12）日公布，6月出口3,078.5億美元，年增8.6％，較前月擴大1個百分點，為2023年4月以來、近15...

三中全會 聚焦供給、內需 推動「中國式現代化」

中共廿屆三中全會昨（15）日起連續四天在北京召開，中共總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告。在大陸經濟復甦疲弱、引...

華為上海研發中心 年底運營

華為全球最大的研發中心在上海建成，預計年底前投入營運，總投資超過人民幣100億元（約新台幣450億元），占地2,400畝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。