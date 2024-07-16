比新能源車還強 陸拿下全球逾7成新船訂單

央視新聞報導，大陸工信部16日發布大陸2024年上半年造船業最新數據指出，越來越多的國外船東把訂單投向中國船廠。今年上半年，大陸新承接訂單量佔全球總量的74.7%。亦即，全球每10份造船新訂單，就有超過七成流向中國。

數據顯示，大陸今年上半年造船完工量2,502萬載重噸，年增18.4%；新接訂單量5,422萬載重噸，年增43.9%；截至6月底，手持訂單量17,155萬載重噸，年增38.6%。前述造船完工量、新承接訂單量、手持訂單量等三大指標分別佔世界市場份額的55%、74.7%和58.9%。

此外，在全球18種主要船型中，中國有14種船型新接訂單量位居全球首位。

與此同時，大陸造船利潤也呈大幅增長，今年前五個月，大陸規模以上船舶工業企業實現營業收入人民幣2,532.4億元，年增26.3%；實現利潤總額人民幣160億元，年增187.5%，意味利潤年增近兩倍。

行業普遍認為今年大陸新造船市場將延續高景氣，中國船舶工業協會預測，2024年大陸造船完工量將在4,500萬載重噸左右，新接訂單量約5,500萬載重噸，手持訂單量保持在1.3億載重噸以上。

21世紀經濟報導，多家船企披露數據，不少船企的在手訂單已排至2027年至至2028年。大陸造船產能利用監測指數（CCI）也呈現季增長態勢。不過，美國貿易代表辦公室（USTR）針對中國在海事、物流和造船業存在的所謂「不公平經濟行為」發起301調查，對後續船舶貿易增添不確定風險。

全球造船業很長一段時間呈現中日韓「三足鼎立」的格局。但自1996年至2023年，日本新接船訂單的全球佔比由47.4%下滑至11.7%，現居於全球第三，中國船舶業2010年起造船完工量躍居世界第一，取代日、韓成為世界造船第一大國。