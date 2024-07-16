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小米董事長雷軍預告19日年度演講 主題為「勇氣」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
小米集團董事長雷軍16日在微博預告，19日19時將舉辦第5次雷軍年度演講，主題是「勇氣」。（圖／取自微博＠雷軍）
小米集團董事長雷軍16日在微博預告，19日19時將舉辦第5次雷軍年度演講，主題是「勇氣」。（圖／取自微博＠雷軍）

大陸科技巨頭小米集團董事長雷軍16日在微博預告，19日19時將舉辦第5次雷軍年度演講，主題是「勇氣」，內容將分享小米造車的來龍去脈和這三年多跌宕起伏的故事。外界認為屆時可能也會推出被視為小米「最強摺疊機」的MIX Fold 4、MIX Flip以及 Redmi K70 至尊版。

此前，小米產品經理魏思琪在8日與米粉互動時確認，本月的小米 MIX Fold 4 和小米 MIX Flip 手機發布會將由雷軍主持。代表雷軍回歸手機新品發布會。

雷軍自2020年，也是小米集團成立十周年之際，開始舉辦年度演講，分享小米集團的創業與心路歷程，而雷軍演講也成為大陸年輕人的勵志佳句來源。2020年至2023年的演講主題分別是：「一往無前」、「我的夢想，我的選擇」、「穿越人生低谷的感悟」與「成長」。

值得注意的是，以往雷軍年度演講時間都落在8月，而今年提前至7月，可能與小米新品發布時間有關。

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