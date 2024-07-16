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中國國營企業投資南美1.5兆元 近4成涉及貪腐

中央社／ 瓜地馬拉市15日專電

中國國營企業攻佔南美洲市場，3年內分別在玻利維亞哥倫比亞等5個國家投資147個項目，總金額逾460億美元（約新台幣1.5兆元）。但調查發現，近4成投資都涉及貪腐，甚至被調查起訴。

總部位於哥倫比亞的「安德瑞斯·貝約基金會」（Andres Bello Foundation）所屬「中國與拉美研究中心」（China Latin America Research Center），日前公布最新調查報告，針對從2000年至2023年間，中國9家國營企業在南美洲安地斯地區（包括玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多、秘魯和委內瑞拉）等國的投資，進行研究調查。

9家中國國營企業包括中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國交通建設集團公司、中國鐵路建設公司、中國中鐵股份有限公司、中國機械工業集團有限公司、中國中化集團公司、中國海洋石油集團公司和紫金礦業集團。

這份報告長達61頁，其中點名中國國營企業投資的147個項目中，有14個項目（佔9%，約30.5億美元），至少各涉及一起貪腐案件，案件種類包括貪汙、詐騙、賄賂和挪用公款等，正在接受有關部門的調查或起訴。

另外還有41個項目（佔28%，約75億美元），涉及「帳目不清」等交易不透明的狀況，被高度懷疑涉嫌貪汙舞弊。這些問題大多發生在玻利維亞、秘魯和委內瑞拉等3個國家。換句話說，中國國企在南美5國近4成的投資項目都涉及貪腐。

「安德瑞斯·貝約基金會」也指出，玻利維亞總共有8起貪腐案件數量最多，包括鐵路，公路，水壩和溢洪道等建設，佔玻國總投資項目的1/3。例如2022年，玻利維亞公路局多名官員和中國公司的代表因為涉嫌賄賂被調查，中國公司的法律代表更因此被定罪免職。這只是其中一起案件，還有更多的項目事證並未公開。

「安德瑞斯·貝約基金會」提出警告，中國國營企業在這些國家的投資不透明，更缺乏公開信息，導致政府監管困難，甚至過程中的貪汙賄賂，嚴重傷害當地政府和企業的公信力。

此外中國企業在投資上未履行對環境保護的承諾，導致當地生態系統遭到破壞。對一般民眾而言，不只未能從中受益，反而土地遭受掠奪，生活條件更加惡化。

哥倫比亞 玻利維亞 貪汙

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