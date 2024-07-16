陸全年GDP預測 小摩、高盛下修

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

中國大陸第2季國內生產毛額（GDP）年增率為4.7%，低於預估的5.1%，也低於第1季時的5.3%。觀察家密切關注本周中共「三中全會」將推出哪些刺激經濟措施，尤其是房市方面。

摩根大通（小摩）在15日數據出爐後表示，大陸上季GDP報告和6月的經濟活動數據顯示，大陸的經濟活動仍然「脆弱、不穩定且不均衡」，因而將大陸2024年的GDP增長預期下調至4.7%，而先前的預期為5.2%。

高盛也下修大陸今年GDP成長預估，從先前預測的5%下修至4.9%，「為了因應內需的疲軟，預期當局在今年剩餘時間內有必要採取更多寬鬆政策，尤其是在財政和住房方面」。

經濟學者表示，最近的經濟數據仍顯示生產面比需求面強勁；國內需求疲軟，抵銷了出口復甦的力道。

牛津經濟學公司首席中國經濟學者盧姿蕙表示，信貸、零售銷售、投資及通膨數據「都凸顯出需求面降溫」，但大陸「經濟表現持續分歧」，意味著下半年政府不會推出重大的刺激措施。

康乃爾大學教授、中國經濟專家普拉薩德表示，最新數據將「使要求政府採取刺激措施的聲浪升高，例如對家庭提供財務支持，以及更廣泛的改革，以促使民間企業的營運環境更為有利」。他指出，「依賴出口來帶動成長，將導致中國與主要貿易夥伴的緊張關係升高」。

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