陸上季GDP增4.7% 五季最差…低於市場預期

中共召開三中全會之際，大陸國家統計局昨（15）日發布第2季大陸國內生產毛額（GDP）年增4.7%，低於市場預期，增速較第1季放緩0.6個百分點，這是去年第1季以來、近五季最差水準。分析認為大陸經濟放緩主要受家庭和個人消費為核心的內需疲軟及房地產持續低迷等影響，北京當局提振經濟將面臨更大挑戰。

大陸國家統計局昨天表示，第2季經濟成長回落有極端天氣、雨澇災害多發等短期因素的影響，但官方也坦言，數據反映出當前經濟運轉中的困難挑戰增多，特別是大陸國內有效需求不足、內部經濟大循環不夠順暢等問題。

綜合大陸第1季GDP年增5.3%、第2季GDP年增4.7%，今年上半年GDP年增5%。鑒於當前經濟情勢不佳，分析認為大陸要實現全年GDP增速5%目標充滿挑戰。

路透分析，大陸經濟成長「不平衡」，工業產出超過國內消費，房地產低迷和地方政府債務不斷增加，加劇了通貨緊縮風險。儘管強勁的出口提供了一些支撐，但日益加劇的貿易緊張局勢已構成威脅。

報導示警，尤其令人擔憂的是消費領域，通縮壓力迫使企業大幅削減從汽車、食品到服裝等各種商品的價格。荷蘭國際銀行大中華區首席經濟學家林恩•宋則點出，房地產和股票價格下跌帶來的負面財富效應，以及各行業削減成本導致薪資成長緩慢，正在拖累消費，使人們從大額購買轉向基本的「吃喝玩樂」主題消費。

展望下半年經濟情勢，大陸國家統計局稱，外部環境不確定性上升，國內困難挑戰依然不少，但綜合來看，發展面臨的有利條件強於不利因素，穩中向好、長期向好的發展態勢不會改變。

最新經濟數據發布之際，中共三中全會正在召開，外界期待進一步宣布措施，以幫助疲軟的經濟和陷入困境的房地產行業。但有觀點認為，中共當局提振經濟工具有限，過度刺激措施也可能帶來風險，加上外部變數仍多，經濟前景恐難樂觀。