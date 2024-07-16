歐盟表決對陸電動車加稅 德恐棄權

路透及德國之聲等外電報導，歐盟十五日就進口中國大陸製電動車課徵臨時性反補貼關稅的計畫進行表決，德商擔憂恐引發歐、中貿易戰。消息人士稱，歐盟最大經濟體德國很可能棄權，以推動歐中再磋商。這項表決不具拘束力，但可能影響歐盟執委會最後決定。

消息人士說，德方認為，反補貼調查既尚未結束，歐盟執委會與中國政府間的談判也還在繼續。對歐盟廿七國這項表決，德國政府將提交加稅的立場性文件，但尚未拍板其正式立場。另有消息人士說，義大利及西班牙則支持歐盟課徵前述關稅。

德國總理蕭茲日前不願透露投票意向，只說德國預料歐盟執委會將成功與中國就電動車問題達成協議，這將對歐洲汽車業有利。他五月曾說，從中國進口的電動車一半由西方國家車廠製造。而由於中國是德國車的重要出口市場，德國汽車業重要人士也已紛紛提醒，若歐盟加徵關稅恐引發中國報復。

德國聯邦數位與交通部長維辛六月就直言，歐盟執委會的懲罰性關稅將打擊德企及其主力產品。德國汽車工業協會（ＶＤＡ）雖表示支持自由公平貿易，但其會長穆勒表明，加徵關稅將無法解決德國業界面臨的挑戰，應致力使歐洲對製造商更具吸引力。

這項臨時性關稅最長為期四個月，稅率最高百分之卅七點六，自五日起實施。歐盟並將在十月底完成調查後，提交會員國正式決定是否長期課徵此一懲罰性關稅。