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憂美制裁？ 陸上半年對俄出口負成長

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

日前在華盛頓發表的北約峰會聯合宣言，直指中國大陸是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」，要求北京立即停止提供俄國戰爭物資與政治支持。日媒昨援引大陸海關總署統計顯示，大陸今年上半年對俄羅斯出口額較去年同期下滑百分之○點八，降至五一六億美元（約台幣一點六八兆元），是自二○二○年上半年至今四年來，大陸對俄出口依半年計算首次出現負成長；分析指出可能與北京擔心美國祭出制裁有關。

針對大陸對俄羅斯提供物資支持，白宮國家安全顧問蘇利文日前表明，如果北京這種支持繼續下去，將削弱與歐洲各國的關係，美國將與歐洲盟友協調，繼續對參與這種活動的中方實體實施制裁。

北約秘書長史托騰柏格也稱，北約峰會給北京的訊息非常強烈且明確，將清楚界定中方支持俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的責任。

日經中文網報導，俄羅斯雖是中國的友好國家，但有分析認為，由於擔心美國對幫助俄羅斯逃避制裁的第三國金融機構實施制裁，導致交易量（相關金融及貿易結算）萎縮，像是一些中國金融機構已停止與俄羅斯的結算。同時，在中國從事出口業務的外資企業，也有可能遵照總公司所在國對制裁俄羅斯的態度，抑制對俄出口。

報導指出，中方上一次半年期對俄出口衰退，是在二○二○年上半年，較前一年同期出現了百分之五點五的負成長，但當時新冠疫情蔓延導致物流停滯，且大陸經濟也因疫情陷入低迷。若觀察單月的大陸對俄出口，俄羅斯入侵烏克蘭後的二○二二年四月，出口額較前一年同期大減二成六，同年五、六月仍維持負成長，但同年七月起，大陸對俄出口就恢復到與俄羅斯入侵烏克蘭前相同的二至三成增幅，直到今年二月。

據報導，今年三月起，大陸對俄出口額再度出現負成長，直到六月才轉小幅成長。從產品種類來看，鋁和鋼材的減少受到注意。不過也有觀點認為，經由第三國向俄羅斯出口的「迂迴出口」貿易正在被推進中。

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