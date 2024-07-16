專家：陸經濟方針 料側重供給面

中共廿屆三中全會昨起連續四天在北京召開，中共總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告。在大陸經濟復甦疲弱、引進外資成果有限之際，各界關注中共中央將端出什麼經濟和改革措施。有專家預估，三中全會著重供給多於需求，但目前提振內需同樣重要，直言大陸民眾過度儲蓄反映了對未來的恐懼，因為社會保障不足。

綜合陸媒報導，中共廿屆三中全會昨上午在北京舉行，習近平就「關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（討論稿）」作了說明。會議將重點研究進一步全面深化改革、推進「中國式現代化」問題，對圍繞中國式現代化進一步全面深化改革作出總體部署。預計在十八日閉幕當天發布會議公報。

就中共三中全會，摩根士丹利亞洲區前主席羅奇接受香港南華早報訪問指出，這次會議重點似乎更集中在供給，而不是需求，尤其是習近平不斷強調以發展「新質生產力」來推動高品質發展，目的是提升「全要素生產率」，需求在會議中預計會被忽略。

提到大陸內需和消費問題，羅奇認為主要障礙是缺乏強大的社會保障安全網，尤其是醫療及退休方面；民眾出現預防性儲蓄，因為社會保障不足。而解決社會保障不足的其中一個方法是戶口改革，目前有近三億農民工在工作的城市缺乏社會福利，導致這些勞動人口因恐懼而過度儲蓄。

三中全會召開期間，中共中央機關刊物「求是」將刊發習近平署名文章，節錄他就任以來有關改革論述，包括強調推進「中國式現代化」必須堅持獨立自主、自立自強，又稱自信才能自強，沒有堅定的制度自信就不可能有全面深化改革的勇氣。