陸6月房價跳水 跌幅9年最深

大陸房價跌勢不止，據大陸國家統計局昨發布，六月七十個大中城市新房價格年跌百分之四點五，創下二○一五年六月以來最大跌幅，跌幅較五月擴大○點六個百分點，且過去一年每月都下跌，顯示大陸主要城市房地產市場依舊低迷。

同時，房地產銷售和投資大幅下滑。今年上半年房地產開發投資年減百分之十點一，維持在二○二○年三月以來的低點；房屋銷售面積下降百分之十九。路透指出，這為北京當局帶來更大壓力，需採取更多刺激措施來支撐遭受重創且仍持續「觸底」的房地產業。

若按月比較，經測算，七十個大中城市中，六月新房和中古屋售價較上月下降城市分別有六十四個和六十六個。不過，大陸國家統計局城市司首席統計師王中華指出，與上月相比（環比），七十個大中城市中各線城市住宅售價降幅總體「收窄」。

在中古屋方面，六月一線城市中古屋售價按月跌百分之○點四，跌幅較上月收窄○點八個百分點，北京及上海年內首次扭轉跌勢，分別升百分之○點二和百分之○點五，廣州及深圳則跌百分之一點五和百分之一。二、三線城市中古屋售價按月同跌百分之○點九。

報導稱，儘管大陸當局陸續推出取消購屋限制等一系列救房市措施，但可能無法支撐住房價。穆迪分析公司經濟學家克魯斯表示，最近的支持措施是朝著正確方向邁步，但與問題的嚴重程度相比仍然是相形見絀。