內需疲軟 陸第2季GDP僅增4.7%…去年首季以來最差

中共召開三中全會之際，大陸國家統計局昨發布今年第二季大陸國內生產毛額（ＧＤＰ）年增百分之四點七，低於市場預期，增速較第一季放緩○點六個百分點，創下去年第一季以來最慢增速。分析認為大陸經濟放緩主要受家庭和個人消費為核心的內需疲軟及房地產持續低迷等影響，北京當局提振經濟將面臨更大挑戰。

針對第二季經濟表現，大陸國家統計局昨天解釋，第二季經濟成長回落有極端天氣、雨澇災害多發等短期因素的影響，但官方也坦言，數據反映出當前經濟運轉中的困難挑戰增多，特別是大陸國內有效需求不足、內部經濟大循環不夠順暢等問題。

綜合大陸第一季ＧＤＰ年增百分之五點三、第二季ＧＤＰ年增百分之四點七，今年上半年ＧＤＰ年增百分之五。鑒於當前經濟情勢不佳，分析認為大陸要實現全年ＧＤＰ增速百分之五的目標仍充滿挑戰。

在消費和投資方面，大陸六月社會消費品零售總額按年增百分之二，遠低於市場預期，增速創一年半最低水準；上半年增長百分之三點七，亦低於預期。六月規模以上工業增加值按年增百分之五點三，好於預期但增速創三個月低點；上半年增長百分之六，符合預期。此外，上半年房地產開發投資年減百分之十點一，維持在二○二○三月以來的低點。

路透分析，大陸經濟成長「不平衡」，工業產出超過國內消費，房地產低迷和地方政府債務不斷增加，加劇了通貨緊縮風險。儘管強勁的出口提供了一些支撐，但日益加劇的貿易緊張局勢已構成威脅。

報導示警，尤其令人擔憂的是消費領域，通縮壓力迫使企業大幅削減從汽車、食品到服裝等各種商品的價格。荷蘭國際銀行大中華區首席經濟學家林恩・宋則點出，房地產和股票價格下跌帶來的負面財富效應，以及各行業削減成本導致薪資成長緩慢，正在拖累消費，使人們從大額購買轉向基本的「吃喝玩樂」主題消費。

最新經濟數據發布之際，中共三中全會正在召開，外界期待進一步宣布措施，以幫助疲軟的經濟和陷入困境的房地產行業。但有觀點認為，中共當局提振經濟工具有限，過度刺激措施也可能帶來風險，加上外部變數仍多，經濟前景恐難樂觀。