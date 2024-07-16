陸車出口量 上海外港海關續居首

上海海關所屬上海外高橋港區海關（簡稱「外港海關」）13日發布的統計數據，今年上半年，外港海關共監管出口中國國產汽車61.32萬輛，同比增長27.73%，出口量持續保持全國各關區首位。

中新社報導，7月12日，7500車位LNG雙燃料新型汽車滾裝輪「閩江口」號輪首航靠泊上海外高橋港區海通碼頭，在外港海關監管下，4853輛上汽大通、長安、比亞迪、奇瑞等國產汽車上船，開啟波斯灣航程。兩天後，「閩江口」號輪的姊妹船「遼河口」號輪也將裝載4132輛商品車前往歐洲。

「外港口岸具有區位好、航線多和運輸便利等優勢，是目前中國最大的整車進出口口岸。海關便捷高效的通關服務、持續優化的營商環境和海通碼頭高質量的滾裝作業，吸引愈來愈多車企選擇從外港口岸出口汽車」。上汽大通汽車有限公司生產計劃與物流部總監趙愉傑表示。

今年上半年，外港海關共計監管468艘次外貿滾裝輪，同比增長19%，每天超3000輛汽車出海，去往100多個國家和地區。