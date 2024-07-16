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長春汽博會 新能源車數量創高

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

為期10天的第21屆長春國際汽車博覽會13日開幕，全球124家車企攜1100輛汽車參展，其中新能源展車超過300輛，數量創歷屆之最。

中新社報導，本屆長春汽博會以「新質領跑未來」為主題，在長春東北亞國際博覽中心規畫七個展區，寶馬、奔馳、中國一汽集團、廣汽集團等眾多廠家高規格參展，路特斯、方程豹等12個新品牌首次參加長春汽博會。

「首發、首秀、首展、首售」是本屆長春汽博會的關鍵詞，中國一汽集團將推出全球首發車；金葵花系列、蘭博基尼（藍寶堅尼）新款超級跑車等幾十款新車型將首次在中國東北地區亮相。

展示汽車產業的前沿技術成果和產業鏈最新發展變化，也是本屆長春汽博會的重頭戲，涉及自動駕駛解決方案、操作系統、芯片、激光雷達、電池等多個領域。

今年上半年，中國汽車市場的白熱化競爭促使各大車企在產品、技術、服務、營銷等各環節全方位升級，此時舉辦的專業車展，將成為觀察中國汽車市場下半年走勢的難得窗口。

長春被譽為中國汽車城，有著底蘊深厚的汽車文化。未來10天，當地將舉辦房車露營、汽車品牌戶外展示、後備箱集市等系列活動，為中外觀眾帶來輕鬆愉悅的汽車休閒文化體驗。

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