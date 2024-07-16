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福建跨境電商 出口增長強勁

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廈門海關13日通報，今年上半年，福建跨境電商增長強勁，出口交易規模達1106.5億元（人民幣，下同），同比增長76%，創同期歷史新高。其中，福建對共建一帶一路國家跨境電商出口648.2億元，同比增長142.2%。

中新社報導，海關統計數據顯示，東協、美國、歐盟為福建跨境電商前三大出口市場，上半年分別出口575.7億元、118.4億元、57.5億元，同比分別增長195.4%、40%、61.7%。

跨境電商成為福建外貿的新動能。今年1月，福建發布12條具體措施，推動跨境電商創新發展。今年3月在福州舉辦的第四屆中國跨境電商交易會，吸引全球8.5萬名專業客商與會，累計意向成交金額約50億美元。 　泉州是中國大陸紡織鞋服等傳統製造業重要生產和出口基地，跨境電商為當地企業「出海」提供更廣闊舞台。晉江航拓電子商務有限公司經理伍興鵬說，跨境電商出口有通關時效高、物流成本低等優點，目前該公司已與全球多家知名電商平台合作，日均出口量已從去年平均1萬件增至現在的突破6萬件，今年6月促銷期間單日出口量一度超過8萬件。

從商品類別看，機電、勞動密集型產品仍是福建跨境電商出口主要貨物。今年上半年，福建跨境電商出口機電產品363.9億元，同比增長76.5%，其中燈具、家用電器、電工器材分別出口35.4億元、30.8億元、18.3億元；出口勞動密集型產品376.7億元，同比增長100.7%，主要為紡織服裝、塑膠製品、箱包。

海關 福建 電商

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