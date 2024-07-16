人行操作MLF 利率不變

人行昨（15）日進行人民幣1,000億元中期借貸便利（MLF）操作，利率持平2.5%，已連續11個月不變，同時連續第五個月未透過MLF淨投放資金。由於17日有人民幣1,030億元MLF到期。分析認為，MLF作為政策利率減弱，加上人行關注匯率與債市，因此降息可能不急迫。

人行昨天也同步進行逆回購操作，人行表示，為對沖稅期高峰等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，進行人民幣1,290億元7天期逆回購操作，利率持平1.8%。加上15日有20億元逆回購到期，意味人行公開市場昨日通過逆回購淨投放人民幣1,270億元（約新台幣5,715億元）。

對於這次MLF操作，東方匯理銀行駐香港研究主管治曉佳指出，一方面MLF作為政策利率重要性日益減弱；另一方面，儘管美國聯準會年內降息預期為人行提供降息空間，但考慮到人行目前對匯率穩定性的關注和在冷卻債券市場方面做出的努力，降息或不迫在眉睫。

上述也意味大陸官方認知到貨幣政策單憑「放水」難以解決，21世紀經濟報導匯總業內人士觀點指出，在長債利率已經很低的情況下，人行進一步降息引導實體經濟綜合融資成本下行的空間也受到限制。也因此人行近期推出借債並可能賣出，同時新創設隔夜正逆回購操作等政策工具來穩住債市。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，目前中長期限資金相對市場需求偏鬆，市場利率相對低，削弱了MLF資金吸引力。同時，從經濟保持復甦態勢，銀行淨利差壓力及兼顧內外均衡，短期調降MLF利率門檻不低。

民生銀行研究院金融市場研究中心主任張麗雲分析，短期降準、降息難以兌現，但年內仍存落地空間，第3季後期降準、降息窗口可能進一步打開。

華泰證券認為，未來MLF-LPR機制可能有所弱化，貸款市場報價利率（LPR）或與金融市場利率掛鉤。如果參考美國經驗，未來可能發展直接融資市場可能會作為利率市場化的配套措施。