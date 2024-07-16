專家：陸住房危機尚未結束

大陸6月70個大中城市新房價格創九年來最大跌幅，野村證券首席中國經濟學家陸挺分析，儘管5月推出一系列新的寬鬆和刺激措施，新房銷售似乎已經穩定下來，但認為大城市溫和的被壓抑需求是不可持續的，中國大陸住房危機尚未結束，繼續對財政狀況和家庭財富造成壓力。市場需要更加耐心地等待更強有力的措施。

經濟學人智庫（EIU）中國經濟高級分析師徐天辰表示，儘管從租售比或房價收入比看，部分城市房價已趨於合理水平，但對於房價單邊下行預期仍未得到扭轉，疊加拋壓較大，「以量換價預計將貫穿全年」。

中原地產首席分析師張大偉指出，提振房市的「517」政策主要影響京滬等一線城市，特別是北京和上海，6月整體市場出現走穩跡象，成交量都是近一年多來最高點。從全國看，整體房價仍在調整，「以量換價」行情延續。

對於房地產市場，大陸國家統計局表示，近期市場活躍度有所提升，各地區各部門適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，因城施策，積極調整優化房地產政策，紮實做好保交房工作，支持剛性和改善性住房需求，政策效應逐漸釋放，市場活躍度有所提升。但也要看到，目前房地產相關指標仍在下降，房地產市場仍處在調整轉型過程中。

大陸國家統計局公布的房地產開發投資等數據多數延續弱勢，不過銷售趨穩。路透測算，6月單月商品房銷售面積和銷售額分別年降14.5%和14.3%，5月跌幅均逾20%。