陸70城新房價跌幅 九年最大…整體市場依舊低迷

大陸房價跌勢不止！根據大陸國家統計局昨（15）日公布，6月70個大中城市新房價格年跌4.5%，創下2015年6月以來九年最大跌幅，跌幅較5月擴大0.6個百分點；且已是連續一年出現每月下跌，顯示大陸主要城市房地產市場依舊低迷。

同時，房地產銷售和投資大幅下滑。今年上半年房地產開發投資年減10.1%，維持在2020年3月以來的低點；房屋銷售面積下降19%。顯示房地產價格下行壓力仍大；房地產投資等多項數據延續弱勢，房地產危機仍未結束。路透報導指出，這為當局帶來更大壓力，需採取更多刺激措施來支撐遭受重創、且「仍尋求觸底」的房地產業。

大陸70大城市新房價格年增率

若按月比較，經測算，6月新房和二手房售價較5月下降城市分別有64個和66個，較5月均減少四個。

大陸國家統計局城市司首席統計師王中華解讀指出，與5月相比，6月70個大中城市中各線城市商品住宅售價降幅總體收窄。

在二手房方面，6月一線城市二手房售價按月跌0.4%，跌幅較5月收窄0.8個百分點，北京及上海年內首次扭轉跌勢，分別上漲0.2%和0.5%，廣州及深圳則跌1.5%和1%。二、三線城市二手房售價較5月跌0.9%。

報導稱，儘管大陸當局陸續推出取消購屋限制等一系列救樓市措施，但可能撐不住房價下跌。穆迪分析公司經濟學家克魯斯表示，最近的支持是朝著正確方向邁步，但與問題的嚴重程度相比仍然相形見絀。中原地產分析師張大偉則認為，該行業未來不太可能全面上漲。

36氪報導，華泰證券研判，目前房地產行業整體業績進一步下探，行業「仍在築底進程中」，且房企整體績效在今年內較難看到轉折點。