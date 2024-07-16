傳音在印度遭高通告侵權

美國通訊晶片大廠高通近日將陸企有「非洲手機之王」稱號的傳音控股告上印度法庭，並指其涉嫌侵犯其四項非標準基本專利之後，傳音控股昨（15）日股價一度跌逾9%，收盤人民幣75.4元，下跌4.95%。

據每日經濟新聞，截至第2季，傳音是全球第四大智慧型手機製造商，並占非洲四成以上的智慧型手機市場，但現在卻面臨美國大型科技公司的法律和商業壓力。日前，晶片大廠高通在印度德里高等法院起訴傳音控股集團侵犯四項非標準基本專利。

針對訴訟一事，傳音證券部工作人員透露，現在的影響主要在印度市場，在手機業相關智慧財產權的訴訟發生頻繁，前段時間已與高通簽署5G標準專利許可協議並正在履行該協議。但他坦言，3G、4G等專利雙方目前並未達成一致，傳音將繼續與高通展開專利談判。

另，上述人士針對傳音在印度銷售手機的價格區間表示，出廠價的平均銷售價格大概是人民幣500至600元水準，目前與高通在印度的這項訴訟還未有明確金額。

此前，高通稱，傳音近期就部分產品與高通簽署許可協議，但絕大部分產品至今未獲高通許可，仍侵犯高通的專利組合。