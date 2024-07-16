SK海力士移出經營異常名錄

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

南韓晶片巨頭SK海力士中國公司據報因未依照規定期限公示年度報告，一度被大陸官方列入經營異常名錄，但昨（15）日提出信用修復申請後，無錫國家高新技術產業開發區市場監管局當日已將其移出經營異常名錄。

科創板日報報導，消息人士透露，SK海力士半導體（中國）有限公司已於7月15日被當地市場監管局移出經營異常名錄。據悉，SK海力士於今年7月5日被列入異常經營名錄，經核查，該公司已履行相關義務，在7月15日提出信用修復申請後，無錫國家高新技術產業開發區市場監管局當日將其移出經營異常名錄。

據南方財經網報導，天眼查經營風險信息顯示，SK海力士半導體（中國）有限公司此前因未依照規定的期限公示年度報告，被無錫國家高新技術產業開發區（無錫市新吳區）市場監督管理局列入經營異常名錄。

公開信息顯示，該公司成立於2005年4月，法定代表人為郭魯正，註冊資本約51.96億美元，經營範圍為生產、加工、銷售8吋和12吋集成電路晶片，自有房屋租賃，物業管理，半導體設備的銷售、租賃，由SK海力士株式會社全資持股。

半導體 開發區

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