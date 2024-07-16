百度無人計程車普及 還早

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導
百度旗下的無人駕駛出租車「蘿蔔快跑」，已在北京、上海、深圳、武漢和廣州落地，搶佔網約車和出租車市場。（取自蘿蔔快跑官網）
百度旗下的無人駕駛出租車「蘿蔔快跑」，已在北京、上海、深圳、武漢和廣州落地，搶佔網約車和出租車市場。（取自蘿蔔快跑官網）

百度旗下的無人駕駛出租車「蘿蔔快跑」，憑藉超低價格和新奇的體驗，近期在武漢的訂單大增，無人駕駛商業化提速也引發出租車、網約車司機對失業的擔憂。但專家分析認為，「蘿蔔快跑」還存在許多問題，目前更多是「體驗式」使用，還砸不了網約車司機的飯碗。

據稱，「蘿蔔快跑」因反應遲緩，在武漢被戲稱「苕蘿蔔」（「苕」在武漢話有蠢、笨、憨的意思）。

港媒星島日報報導，「車子掉頭的時候橫在路中間不動，然後必須請交警打客服電話，之後公司人員坐進駕駛室，開到馬路邊上。」一段兩輛「蘿蔔」橫停馬路致武漢晚高峰大塞車的影片，在大陸社交媒體流傳，影片中的交警一度無奈喊話：「你走下子咧。」另一段影片中，一輛「蘿蔔」打出左轉燈，但無車讓行，拍攝者笑稱，「這苕蘿蔔有點傻，沒人讓它就一直這樣閃。」

專家稱，「蘿蔔快跑」需要優化的地方還有很多，在武漢長江網市民留言板上，不少武漢市民投訴「蘿蔔快跑」車輛在紅燈時衝入路口中央、轉彎時卡頓不動等情況。

體驗者劉爽表示，若趕時間，不會選擇「蘿蔔快跑」，「從我家到上課這條路，如果是老司機的話，直接繞小路過去只需要六、七分鐘，但「蘿蔔快跑」必須走普通大路，紅綠燈比較多，需要十幾分鐘。」

大陸工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林相信，現階段無人駕駛汽車更多是一項「體驗項目」，尚不會對傳統司機構成挑戰。還有分析認為，無人運營真正要衝擊到司機就業，很可能要等到下一個經濟周期。以麥肯錫的估計，L4級別自動駕駛出租車和L5級別全自動卡車，其商業可行性預期在2028年至2031年間達到，無人駕駛汽車對司機就業的衝擊，預計最快也要2030年左右。

影片 武漢

延伸閱讀

反應蠢笨 無人出租車「蘿蔔快跑」還砸不了網約司機飯碗

漢台文體嘉年華 台青赴武漢競技

女子稱「著急趕時間」...成都搭小黃到北京 全程2300公里花4.4萬元

李多慧信義區路邊熱舞「狂扭3秒」！背後計程車爆紅

相關新聞

內需疲軟 陸第2季GDP僅增4.7%…去年首季以來最差

中共召開三中全會之際，大陸國家統計局昨發布今年第二季大陸國內生產毛額（ＧＤＰ）年增百分之四點七，低於市場預期，增速較第一...

陸6月房價續跌 上海反轉上漲

大陸6月份房價繼續下跌，但降幅已有縮小。大陸國家統計局昨天（15日）公布6月份70個大中城市商品住宅銷售價格，環比降幅總...

陸70城新房價跌幅 九年最大…整體市場依舊低迷

大陸房價跌勢不止！根據大陸國家統計局昨（15）日公布，6月70個大中城市新房價格年跌4.5%，創下2015年6月以來九年...

陸出口增8.6% 近15月最猛 搶在各國加徵關稅前出貨

中國大陸昨（12）日公布，6月出口3,078.5億美元，年增8.6％，較前月擴大1個百分點，為2023年4月以來、近15...

三中全會 聚焦供給、內需 推動「中國式現代化」

中共廿屆三中全會昨（15）日起連續四天在北京召開，中共總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告。在大陸經濟復甦疲弱、引...

華為上海研發中心 年底運營

華為全球最大的研發中心在上海建成，預計年底前投入營運，總投資超過人民幣100億元（約新台幣450億元），占地2,400畝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。