華為上海研發中心 年底運營

華為全球最大的研發中心在上海建成，預計年底前投入營運，總投資超過人民幣100億元（約新台幣450億元），占地2,400畝，總建築面積206萬平方公尺，比蘋果總部Apple Park還大，這是華為總裁任正非規劃，歷時三年打造而成。

任正非2021年在中央研究院創新先鋒座談會上與部分科學家、專家、實習生講話時透露，以上海為中心的長江三角洲環境優美，適合外國人生活，如果有七、八百個外國科學家在這裏工作，他們就不會感到是在外國了。

任正非當時介紹說，將在上海青浦基地規劃100多個咖啡廳，全部由公司設計裝修好，交給慧通（華為旗下負責酒店及餐飲的子公司）的高級服務專家來創業經營，實現服務的專業化、高端化。

任正非指出，華為把環湖的十公里路叫「十里洋場街」，把園區中那個湖叫類日內瓦湖，湖邊路邊遍地都是十分優美的咖啡廳，適合現代青年，吸引一切才俊，打造適合外國科學家工作、生活的氛圍，一杯咖啡吸收宇宙能量，讓外腦們在這裏碰撞、對衝，這個衝突就會產生一種新的井噴。

據上海市青浦區政府新聞辦公室援引上觀新聞報導，華為上海青浦專案已全部建成，正式命名為華為練秋湖研發中心。

IT之家報導，華為練秋湖研發中心占地2,400畝，總建築面積206萬平方公尺，總投資超人民幣百億，建成後將成為華為全球最大研發中心，匯聚企業辦公、研發中試、技術孵化、生產服務和配套居住等多元化功能，打造一個複合型產業社區。

據公開資料顯示，華為「練秋湖研發中心」遠比蘋果總部Apple Park、微軟西雅圖總部Redmond Campus還要大。

練秋湖研發中心分多個區，內部道路、小火車、高架立交橋等全部貫通；橫跨練秋湖的月亮橋、彩虹橋、拱橋等橋樑工程正在進行收尾工作；園區內邊邊角角綠化工程也在收尾，練秋湖開始蓄水。

IT之家查詢公開資料資訊匯總，華為練秋湖研發中心項目位於青浦區金澤鎮西岑社區，是上海市重點工程，也是長三角一體化示範區西岑科創中心的亮點項目，預計今年投入運營。

從概念規劃圖可以看出，華為練秋湖研發中心將以水系為中心，打造 七個各具特色的建築群，包括廣場小鎮、城市街區、山頂聚落、森林小鎮、城市大學院落、城市經典軸線和水鎮等，通過小火車和景觀環路進行連接。