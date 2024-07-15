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不只100萬？三重殉警撫卹慰問金 警分局初估至少2300萬

北京提請WTO設專家組 審查美國排除中國新能源車輛

中央社／ 台北15日電

中國商務部今天以不具名發言人答記者問的名義證實，中方已向世貿組織（WTO）提案，要求針對美國「降低通膨法案」有關排除中國製新能源車輛等措施，設立專家組加以審查，理由是美方「未能與中方透過磋商」達成解決方案。

中國商務部官網今天傍晚以「商務部新聞發言人就訴美『通脹削減法』（降低通膨法案）世貿爭端案答記者問」為題，發布上述訊息。

中國商務部發言人宣稱，中國新能源汽車產業發展「為全球能源綠色轉型、應對氣候變化作出了重要貢獻」。為維護中國新能源汽車產業發展權益，中方3月26日將美國「降低通膨法案」有關新能源汽車補貼等措施，訴諸WTO爭端解決機制。

發言人表示，由於美方「未能與中方通過磋商」達成解決方案，中方今天向WTO提出設立專家組請求。

中國商務部發言人說，美國「降低通膨法案」以使用美國等特定地區產品作為補貼前提，排斥中國等WTO成員產品，「人為設置貿易壁壘，推高能源綠色轉型成本，無論如何包裝美化，都無法改變涉案補貼歧視性、保護主義和違反WTO規則的本質」。

發言人聲稱，中方堅決推進訴訟程序，是以實際行動維護「以WTO為核心的多邊貿易體制權威性和有效性」，維護國際應對氣候變化的共同努力。

中國商務部發言人又說，中方認同WTO成員以符合WTO規則的方式實施產業補貼，支持能源綠色轉型，促進經濟社會發展。中方再次敦促美方遵守規則，停止濫用產業政策損害國際應對氣候變化合作。

綜合外電報導，美國財政部2023年12月1日提出補貼電動車新規定，詳細說明電動車如何根據「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act），有資格獲得最高7500美元（約新台幣24.4萬元）的稅收抵免。

新規明定，2024年起，符合資格的潔淨能源車輛不能含有由「有疑慮的外國實體」製造或組裝的動力電池元件。2025年起，符合資格的車輛也不能含有由上述實體採掘、處理或回收的關鍵礦物。此舉被視為排除產量均居全球之冠的中國製電動車及動力電池。

今年3月26日，中國正式向WTO提出告訴，指控美方在「降低通膨法案」制定新能源汽車歧視性補貼政策，將中國等WTO成員產品排除在外，違反WTO規則。

WTO 美國 通膨

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