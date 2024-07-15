堅決推進訴訟 陸就美通膨削減法向WTO提設專家組

大陸商務部15日消息指出，中國正就美國《通膨削減法》新能源汽車補貼等措施，向世貿組織（WTO）提出設立專家組請求。陸商務部表示堅決推進訴訟程序。

大陸商務部發言人指出，中方於3月26日將美國《通膨削減法》有關新能源汽車補貼等措施訴諸世貿組織爭端解決機制。由於美方未能與中方通過磋商達成解決方案，因此，中方7月15日向世貿組織提出設立專家組請求。

大陸商務部指出，美國《通膨削減法》以使用美國等特定地區產品作為補貼前提，排斥中國等世貿組織成員產品，人為設置貿易壁壘，推高能源綠色轉型成本，其補貼歧視性、保護主義和違反世貿組織規則的本質。

大陸商務部強調，認同世貿組織成員以符合世貿組織規則的方式實施產業補貼，支持能源綠色轉型，促進經濟社會發展。同時再次敦促美方遵守世貿組織規則，停止濫用產業政策損害國際應對氣候變化合作。

美國政府於2022年8月通過《通膨削減法》對符合法案要求的每輛新能源汽車將提供高達7,500美元的補貼。但該法案引起中方反彈，一段時間以來，大陸貿易法界分析，該法案利用「美國產品含量」的標準來徵稅，並排除中國等敏感實體，違反WTO的反歧視國民待遇原則與最惠國待遇原則等。

根據WTO爭端解決程序，爭議雙方要先通過磋商解決爭議，如果無果，提請成立專家小組，如決定成立，專家組的報告將提交爭端解決機構（DSB），之後雙方再決定是否上訴、執行或行報復。