快訊

不只100萬？三重殉警撫卹慰問金 警分局初估至少2300萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

堅決推進訴訟 陸就美通膨削減法向WTO提設專家組

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸商務部15日稱，中國正就美國《通膨削減法》新能源汽車補貼等措施，向世貿組織（WTO）提出設立專家組請求。新華網
大陸商務部15日稱，中國正就美國《通膨削減法》新能源汽車補貼等措施，向世貿組織（WTO）提出設立專家組請求。新華網

大陸商務部15日消息指出，中國正就美國通膨削減法》新能源汽車補貼等措施，向世貿組織（WTO）提出設立專家組請求。陸商務部表示堅決推進訴訟程序。

大陸商務部發言人指出，中方於3月26日將美國《通膨削減法》有關新能源汽車補貼等措施訴諸世貿組織爭端解決機制。由於美方未能與中方通過磋商達成解決方案，因此，中方7月15日向世貿組織提出設立專家組請求。

大陸商務部指出，美國《通膨削減法》以使用美國等特定地區產品作為補貼前提，排斥中國等世貿組織成員產品，人為設置貿易壁壘，推高能源綠色轉型成本，其補貼歧視性、保護主義和違反世貿組織規則的本質。

大陸商務部強調，認同世貿組織成員以符合世貿組織規則的方式實施產業補貼，支持能源綠色轉型，促進經濟社會發展。同時再次敦促美方遵守世貿組織規則，停止濫用產業政策損害國際應對氣候變化合作。

美國政府於2022年8月通過《通膨削減法》對符合法案要求的每輛新能源汽車將提供高達7,500美元的補貼。但該法案引起中方反彈，一段時間以來，大陸貿易法界分析，該法案利用「美國產品含量」的標準來徵稅，並排除中國等敏感實體，違反WTO的反歧視國民待遇原則與最惠國待遇原則等。

根據WTO爭端解決程序，爭議雙方要先通過磋商解決爭議，如果無果，提請成立專家小組，如決定成立，專家組的報告將提交爭端解決機構（DSB），之後雙方再決定是否上訴、執行或行報復。

大陸商務部 美國 通膨

延伸閱讀

歐洲央行7/18召開決策會議 預計維持利率不變

川普遇攻擊美國朝野態度一致 黃國昌：賴清德就做不到

影／通過營業人時限內上傳發票 林楚茵：福國利民法案

富蘭克林投顧：美國通膨報喜 各債市齊揚

相關新聞

Counterpoint：小米Q2智慧手機銷量年增22% 增長最快

市調機構Counterpoint Research最新統計顯示，全球智慧手機銷量在2024年第2季年增6％。是自2021...

堅決推進訴訟 陸就美通膨削減法向WTO提設專家組

大陸商務部15日消息指出，中國正就美國《通膨削減法》新能源汽車補貼等措施，向世貿組織（WTO）提出設立專家組請求。陸商務...

陸出口增8.6% 近15月最猛 搶在各國加徵關稅前出貨

中國大陸昨（12）日公布，6月出口3,078.5億美元，年增8.6％，較前月擴大1個百分點，為2023年4月以來、近15...

三中全會或可大刀闊斧終結房市危機 非不能也、實不為也

中國大陸有能力在一場重要的政策會議上一舉終結住房危機，其中包括像聯準會那樣出台涉及印鈔票的「大爆炸式解決方案」(big-bang solution)，但最終可能不會出手。

北上廣深一線城市周邊 為何紛紛出現「白菜價」房產？

據《每日經濟新聞》報導，河北省下轄地級市張家口市下花園區，人民幣6萬元就可以買一套60平方米的兩室一廳，8萬元能買一套78平方米的兩室兩廳。這樣的「白菜價」房子，不是只有一、兩套，網上竟有數十套在售。北上廣深一線城市周邊 為何紛紛出現「白菜價」房產？

海基會辦大陸台商子女夏令營 帶領學員深度認識家鄉

海基會主辦年度大型活動「大陸台商子女『探索台灣之美』夏令營」15日在台中朝陽科技大學登場，迎接來自各地的台商子女共3梯次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。