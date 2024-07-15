Counterpoint：小米Q2智慧手機銷量年增22% 增長最快

市調機構Counterpoint Research最新統計顯示，全球智慧手機銷量在2024年第2季年增6％。是自2021年第2季以來最高的年增率，也是連續第3季增長。其中，小米是第2季增長最快的前五大品牌，年增22％，該季全球市場份額來到14%。

統計指出，全球銷量前五名分別是三星、蘋果、小米、vivo與OPPO，市佔率分別為20%、16%、14%、8%與8%。其中銷量年增率增加的有三星、小米與vivo，分別年增5%、22%與9%，而備受矚目的蘋果手機銷量則下滑1%。

報告稱，中國市場因為華為的回歸和618購物節的提前開始確保了市場熱度的持續復甦。而小米快速增長，主因在於Redmi 13和Note 13系列的流行，加上更精簡的產品組合和更強的高端推動，幫助小米在第2季淨增長了約2％的市場份額。

Counterpoint 分析，前五大品牌的累計份額年增率下滑，主要是受到來自華為、HONOR、摩托羅拉和 Transsion 集團品牌的壓力。另一方面，前十大品牌的份額接近90％，表明市場在整合，且前十大品牌之間競爭激烈。

Counterpoint 高級分析師Ankit Malhotra表示，全球智慧手機市場進入了新時代 ，一個由換機周期驅動的緩慢且穩定的增長階段，現在是手機品牌廠商之間的零和遊戲。預計未來幾年智慧手機銷量將緩慢增長。

Ankit Malhotra也說，由於各地區高端化，特別新形態和新功能興起，如折疊屏和 GenAI，預計智慧手機的收入將比銷量的增長更快。

去年以來，蘋果在中國市場承壓消息不斷。此前據市場調研機構W14-W26最新報告顯示，第2季中國手機市場排名中，vivo以1195萬台激活量排名榜首。其中，小米超過以1,063萬台，年增19.65%的成績力壓蘋果位居第2名。蘋果則以1017萬台位居第3，年減1.88%。分析認為包括蘋果經銷商面臨的經營壓力、產品創新的相對滯後，以及大陸國產手機品牌的強勢崛起等。這些因素共同作用下，使得蘋果在中國市場的地位受到了挑戰。