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海基會台商子女夏令營 盼學員感受台灣多元價值

中央社／ 台北15日電

第18屆大陸台商子女夏令營今天在台中開營，共有200名學員參加。海基會副秘書長蔡孟君表示，夏令營迄今已陪伴超過7000名大陸台商子女，期待夏令營讓每位學員都能感受到台灣多元價值。

台商子女夏令營過去曾因COVID-19疫情停辦3年，去年雖恢復舉辦，但規模不大。今年海基會特別將活動恢復至疫情前的規模，包括規劃6天5夜的活動，並分成3梯次共招收600人。

海基會今年舉辦第18屆台商子女夏令營「大陸台商子女『探索台灣之美』夏令營」，課程包括台灣史地、正體中文、品格教育、探索中台灣戶外參訪等課程，帶領學員深度探索台灣的風土人文。

海基會副秘書長蔡孟君於第一梯次始業式表示，服務兩岸民眾是海基會的重點工作，這項夏令營活動已舉辦18屆，迄今陪伴超過7000名大陸台商子女成長。海基會希望透過夏令營的課程與活動，讓每位學員都能感受滿滿的台灣之美與台灣的多元價值。

根據海基會發布，今年的夏令營共有3梯次，每梯次招收200人，活動主要集中在中台灣的台中、苗栗、南投等地。

台商 夏令營 海基會

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