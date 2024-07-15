海基會辦大陸台商子女夏令營 帶領學員深度認識家鄉

海基會主辦年度大型活動「大陸台商子女『探索台灣之美』夏令營」15日在台中朝陽科技大學登場，迎接來自各地的台商子女共3梯次600名學員參加。海基會表示，夏令營課程內容涵蓋學習台灣多元價值與體驗中台灣在地特色，其中「台灣史地」的課程讓學員進一步了解台灣，同時透過遊戲互動方式學習正體字，每一項課程都提供學員深度認識自己的家鄉。

海基會指出，今年是海基會第18屆舉辦台商子女夏令營，之前因為新冠疫情停辦3年，去年恢復舉辦，但規模縮小。今年特別擴大舉辦活動，恢復疫情前的6天5夜、每梯次200名學員，共3梯次600名的規模。

據規劃，此次整個夏令營隊課程內容涵蓋學習台灣多元價值與體驗中台灣在地特色，包括台灣史地、正體中文、品格教育等研習課程，團康活動，以及探索中台灣的戶外參訪課程，培養學員獨立自主與團隊合作能力，同時帶領學員深度體驗與探索台灣的風土人文。

本屆夏令營第一梯次始業式由海基會副秘書長蔡孟君主持。蔡孟君說，服務兩岸民眾是海基會的重點工作，這項夏令營活動已舉辦18屆，迄今陪伴超過7,000位大陸台商子女成長，是大陸台商子女每年暑假返臺最期待參加的大型活動。海基會希望透過夏令營的課程與活動，讓每一個學員都能感受滿滿的台灣之美與台灣的多元價值。