陸房價下行壓力大 專家：房地產危機仍未結束

大陸國家統計局15日公布6月70個大中城市新樓價格創9年來最大跌幅，顯示房地產價格下行壓力仍大；房地產投資等多項數據延續弱勢，房地產危機仍未結束。

路透根據大陸國家統計局公布數據測算，6月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年下降4.5%，為2015年6月以來最大跌幅，上月降幅為3.9%；6月按月下跌0.7%，跌幅與上月相同，已是連續12個月出現按月下跌。

6月70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格按月降幅總體收窄，其中一線城市二手住宅按月降幅明顯收窄八個百分點，上海、北京則出現自去年9月以來的首次上漲。按年方面多為降幅繼續擴大，除一線城市二手住宅按年跌幅收窄。

國家統計局同日公布的房地產開發投資等數據多數延續弱勢，不過銷售趨穩。路透測算，6月單月商品房銷售面積和銷售額按年分別下降14.5%和14.3%，上月跌幅均逾20%。

中原地產首席分析師張大偉指出，「517」政策主要影響了京滬等一線城市，特別是北京和上海，6月整體市場出現了走穩跡象，成交量都是近一年多來最高點。從全國看，整體房價仍在調整，「以量換價」行情延續。

經濟學人智庫（EIU）中國經濟高級分析師徐天辰表示，儘管從租售比或房價收入比看，部分城市房價已趨於合理水平，但對於房價單邊下行預期仍未得到扭轉，疊加拋壓較大，「以量換價預計將貫穿全年」。

野村證券首席中國經濟學家陸挺則稱，儘管5月出台了一系列新的寬鬆和刺激措施，新房銷售似乎已經穩定下來，但認為大城市溫和的被壓抑需求是不可持續的。他認為，中國住房危機尚未結束，繼續對財政狀況和家庭財富造成壓力。市場需要更加耐心地等待更強有力的措施。

對於房地產市場，大陸國家統計局發言人15日稱，近期市場活躍度有所提升。各地區各部門適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，因城施策，積極調整優化房地產政策，紮實做好保交房工作，支持剛性和改善性住房需求，政策效應逐漸釋放，市場活躍度有所提升。但也要看到，目前房地產相關指標仍在下降，房地產市場仍處在調整轉型過程中。