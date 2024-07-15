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南韓SK海力士中國公司 傳被列入「經營異常」名錄

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
南韓晶片巨頭SK海力士中國公司據報因未依照規定期限公示年度報告，被列入經營異常名錄。（圖／取自觀察者網）
南韓晶片巨頭SK海力士中國公司據報因未依照規定期限公示年度報告，被列入經營異常名錄。（圖／取自觀察者網）

南韓晶片巨頭SK海力士中國公司據報因未依照規定期限公示年度報告，被大陸官方列入經營異常名錄。

據南方財經網報導，天眼查經營風險信息顯示，近日，SK海力士半導體（中國）有限公司因未依照規定的期限公示年度報告，被無錫國家高新技術產業開發區（無錫市新吳區）市場監督管理局列入經營異常名錄。

公開信息顯示，該公司成立於2005年4月，法定代表人為郭魯正，註冊資本約51.96億美元，經營範圍為生產、加工、銷售8吋和12吋集成電路晶片，自有房屋租賃，物業管理，半導體設備的銷售、租賃，由SK海力士株式會社全資持股。

另據南韓《朝鮮日報》3月份報導，SK海力士正在重組其中國大陸業務，計劃關閉2006年成立的上海公司，並將業務重心轉移到半導體製造工廠所在的無錫，作為在中國的新業務中心。

SK海力士官網信息顯示，中國公司是SK海力士在南韓以外的最大規模海外生產基地，也是江蘇省單體投資規模最大的外資企業。

無錫官方今年稍早公布的《2023年度無錫市地方稅收綜合貢獻百強企業名單》中，SK海力士位居榜首。

半導體 南韓 天眼

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