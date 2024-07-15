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新京報揭混油亂象反被圍攻 資深媒體人：沒有良心

中央社／ 台北15日電

中國新京報先前揭發油罐車運送煤油後接著載運食用油的食安問題後，前新京報記者褚朝新14日以「沒有良心的人」為題發文，直指新京報事後遭到「一些天良喪盡的壞東西的圍攻，令人心寒」。

據公開資料，褚朝新曾於新京報及南方週末擔任記者，曾兩度獲得南方報業集團「年度記者」。

褚朝新14日透過微信以「沒有良心的人」為題發文，指新京報揭發油罐車混裝煤油和食用油後，遭到了「一些天良喪盡的壞東西的圍攻，讓人心寒」。

文中指出，在中國如今的輿論環境，媒體關注民生、食品安全問題，是為了千萬民眾，「但這千萬的民眾中有無數的蠢貨，居然要來質疑曝光的媒體和記者」。

文中表示，這些人汙蔑和攻擊媒體的套路總是「境外勢力操縱」、「選擇性曝光」等。稍微有點頭腦的人都明白，若媒體被境外勢力操縱，早就被強制關門，相關人員被捕；選擇性曝光是因為「媒體能監督敢監督的領域非常有限」，能批評揭發幾個企業就很讓人覺得了不起。但在20、30年前，並不是這樣。

文章表示，新京報曝光汙油問題，保護這個國家所有普通民眾，包括相當一部分參與圍攻新京報的人，「這就是讓人心寒的現實：新京報試圖保護你，你卻在陷害新京報」。

褚朝新在文中表示，這次有關新京報的情況，就像今年6月他自己的遭遇，寫了故鄉出現工業汙染問題，官員們下達指令，動員公職人員對他的文章進行舉報，說他造謠。

新京報此前獨家披露油罐車混裝食用油醜聞，引發中國社會譁然，官方介入調查。報導此事的調查記者韓福濤，其微博帳號卻在報導推出引發關注後被註銷，不少中國網友擔心他的人身安全。

微信 食用油

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