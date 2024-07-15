歐中電動車關稅爭端 外媒指德國可能投棄權票

歐洲聯盟（EU）對中國電動車進口加徵暫時性反補貼關稅，德商先前曾憂心此舉可能引發「貿易戰」；外媒進一步報導，有跡象顯示德國可能會投棄權票，以推動歐盟與中國繼續協商。

中共外圍官媒環球時報今天引述外媒報導，歐盟成員國15日將針對向中國電動車徵收暫時性關稅的計劃進行一項投票，德國聯邦政府將提交加稅的立場性文件；據德國之聲（DW）引述匿名消息人士表示，德國作為歐盟最大經濟體，準備投棄權票。

路透社也指出，德方正式立場尚未最終敲定，但有跡象顯示可能會投棄權票，以便推動歐盟與中國繼續磋商。

另德新社報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）12日曾被問及有關投棄權票的問題時，拒絕證實德方將如何投票。蕭茲表示，德國預計歐盟執委會將成功與中國針對電動汽車問題達成協議，而協議將有利於歐洲汽車業。

中國是德國汽車製造商的重要市場，蕭茲5月時提到，從中國進口的電動車半數是由西方車廠製造。德國汽車業重要人士也已紛紛警告，新關稅可能引發中國採取報復措施。

德國聯邦數位與交通部長維辛（Volker Wissing）6月也曾表示：「歐盟執委會的懲罰性關稅，打擊到德國公司和他們的首要產品」。

德國汽車工業協會（VDA）則表示，他們支持「自由與公平的貿易」，但會長穆勒（Hildegard Mueller）說，關稅「將無法解決」業界面臨的「挑戰」，他呼籲應努力讓歐洲成為對製造商而言更具吸引力的地方。

歐盟與中國展開協商後，仍未改變加徵暫時性反補貼稅自7月5日起實施的決定，為期最長4個月，稅率最高為37.6%，在這4個月內，加稅必須通過歐盟成員國的投票。歐盟並將在10月底完成調查、提交成員國最終決定是否長期加徵這項懲罰性關稅。