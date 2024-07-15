澳門台協15周年 簡廷在：望共創AI新契機

澳門台商聯誼會（澳門台協）成立滿15周年，近日舉辦「AI 科技專題演講」暨周年慶晚宴，邀請兩岸四地嘉賓與會，澳門台協會長簡廷在說，適逢粵港澳大灣區政策推動發展，希望台商共同資源整合、快速融合，共創AI、智慧智造、數位創新經濟新契機。

澳門台商聯誼會於2009年成立，主要功能為服務在澳門的台灣人，提供互助平台，並加深兩岸四地政府、社團單位、各地商會之間密切合作交流，搭建經貿、文化、學術、就業、創業橋梁。近年因應產業發展趨勢，也強化台商推廣運用AI、數位科技邁向全球。

在12日舉辦的「AI 科技專題演講」暨「十五周年慶晚宴」上，邀請愛國者科技公司創辦人簡良鑑，進行AI科技專題演講，分享人工智慧創造未來新質生產力，降低成本、快速建構、高结構性能、環境永續高效循環產業，以提升台商未來競爭力。

簡廷在表示，過去澳門是一個小漁村，在短短幾年內蛻變成國際旅行城市，如今適逢粵港澳大灣區政策推動發展，台商產業也由傳產轉向高端新質生產力、結合生成式AI等人工智慧新技術，希望台商共同資源整合、快速融合，共創AI、智慧智造、數位創新經濟新契機。