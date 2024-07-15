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大陸郵輪遊今年不見暑期旺季 7月降價大跌逾6成

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸郵輪今年暑假價格「大跳水」。圖為「藍夢之歌」號郵輪6月底從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣。（中新社）
大陸郵輪今年暑假價格「大跳水」。圖為「藍夢之歌」號郵輪6月底從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣。（中新社）

「1,999元人民幣撿漏郵輪海景房」、「日韓郵輪白菜價5天4晚不到2,000元」，近期，大陸多條郵輪航線價格大跳水。從目前各代理商發出的價格來看，接近船期，不少郵輪航線尾單的基礎房價跌至2,000元以下，部分航線甚至跌了六成。

據海峽導報報導，中國大陸暑期郵輪爆冷了，收客還比不上平日，多艘郵輪出現「尾單甩賣」，且部分航線價格下跌幅度甚至達到60%。以7月某郵輪航線為例，初上架時雙人房的均價約為每人人民幣5,000元，但接近發船期，該航線內艙雙人房價格僅需約每人人民幣2,500元。

與機票、飯店類似，郵輪的預訂價格會因庫存及銷售策略而波動，一般臨近發船時，價格會越高，而今年暑期卻出現了越臨近發船期價格崩跌的現象。一名提前數月購買了暑期地中海某航線的遊客表示，如今尾單價比她當時購買的價格便宜了一半。提前購票的郵輪消費者大呼「被割韭菜」。

「不賣是虧，賣了也是虧。」一郵輪代理商李亙稱，其所在公司向郵輪商切艙數百個房間，船期為7月22日，但臨近船期仍有大量房間未售出，因此只能特價出掉。

李亙透露，以陽台雙人房為例，其向郵輪商承包的成本價為每人人民幣6,000元，但臨近船期銷售價格為一間房8,400元，即每人只要4,200元，要虧約30%。即便如此，仍有100多間房沒有賣出。 「如果沒有賣出去的話相當於全損。」李亙表示，保守估計光是這條航線，該公司將虧損超人民幣100萬元。

今年1至5月，郵輪行情相對較好，基本上恢復至2019年的水準。直到6月淡季，郵輪銷售走上下坡路。但到了7月，預想中的暑假旺季沒有如期而至，散客市場、親子市場雙雙滑鐵盧。

根據業內人士分析，郵輪業錯誤預估暑期旺季的需求，提高了採購的成本，導致船票定價較疫情前出現了一定的漲幅，而事實證明郵輪的潛在客群接受不了這一價格，形成滯銷。

郵輪平台「上船吧」創始人劉建斌分析，面對這種低價甩艙的局面，郵輪公司有必要主動「救市」，穩定市場價格。如果不及時回收艙位的話，可能導致以後沒有代理願意切艙分銷、承擔風險，長期以往，將損害郵輪商的品牌形象和產品定價，「不僅郵輪方與代理商兩敗俱傷，最終整個產業鏈上的所有人都會受到傷害。

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