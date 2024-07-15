快訊

總統核定成立大法官提名審薦小組 擬明日開會

00919第五次配息！80萬股民一早被錢香醒 平均入帳金額曝光

水族館舉辦「企鵝婚禮」席開8桌！新人站台上乾瞪賓客吃海鮮大餐 網笑：超寫實

中國發展新能源汽車 上半年產量年增34.3%

中央社／ 台北15日電

中國官方今天表示，新能源產業依靠持續技術創新、完善產業鏈體系帶動成長，今年上半年新能源汽車產量年增34.3%。截至今年6月底，中國國產新能源汽車累計產銷量超過3000萬輛。

中國國家統計局今天指出，今年以來，新能源產業依靠持續的技術創新、完善的產業鏈體系實現較快增長。上半年，新能源汽車產量年增34.3%，配套產品充電樁、汽車用鋰離子動力電池產量也分別增長25.4%、16.5%。

國家統計局表示，清潔能源體系加快建設，重點領域節能降碳有序推進，綠色生產方式和生活方式逐步形成。

中國大力發展新能源產業，太陽能、鋰電池、電動車被稱為拉動經濟的「新三樣」。其中新能源車產量持續快速增加。

北京商報10日報導，中國汽車工業協會數據顯示，截至今年6月底，中國國產新能源汽車累計產銷量超過3000萬輛。

據央視報導，近期在上海舉辦的2024中國汽車論壇上，工業和信息化部副部長辛國斌表示，今年上半年，中國汽車產業發展呈現多項亮點，包括汽車銷售完成1404.7萬輛，年增6.1%。

另是20個城市啟動「車路雲一體化」試點，9個企業（聯合體）展開智慧網聯汽車生產和上路通行試點，組合輔助駕駛功能汽車銷售占比超過50%，智慧化更進一步發展。

延伸閱讀

台生訪比亞迪 一探新能源車趨勢

比亞迪泰國工廠啟動 熱銷車款下訂後一個月才能取車

比亞迪泰國工廠竣工　第800萬輛新能源車出廠！

堅不造車！華為以106億元轉讓問界商標、專利給賽力斯

相關新聞

陸出口增8.6% 近15月最猛 搶在各國加徵關稅前出貨

中國大陸昨（12）日公布，6月出口3,078.5億美元，年增8.6％，較前月擴大1個百分點，為2023年4月以來、近15...

澳門台協15周年 簡廷在：望共創AI新契機

澳門台商聯誼會（澳門台協）成立滿15周年，近日舉辦「AI 科技專題演講」暨周年慶晚宴，邀請兩岸四地嘉賓與會，澳門台協會長...

大陸郵輪遊今年不見暑期旺季 7月降價大跌逾6成

「1,999元人民幣撿漏郵輪海景房」、「日韓郵輪白菜價5天4晚不到2,000元」，近期，大陸多條郵輪航線價格大跳水。從目...

中東投資中國腳步未停 沙國主權基金喊在北京設點

沙烏地阿拉伯（沙國）主權財富基金「公共投資基金（PIF）」總裁魯梅延（Yasir Al-Rumayyan）近期訪問北京。...

民航運力過剩 中國四大航空虧損

中國多家上市航空公司陸續發布2024年半年業績預告，其中四大航司（中國國航、南方航空、中國東航和海南航空）上半年仍全線虧...

「張工資」、「陳住氣」 00後瘋感工牌反映工作心境 衝熱搜

「00後的工牌有種淡淡的瘋感」近期衝上某社交平台熱搜榜單第一。在創意工牌中，既有「陳住氣」，「張工資」等百家姓搭配的諧音...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。