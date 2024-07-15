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中國Q2經濟成長率4.7% 低於市場預期

中央社／ 上海15日電

中國國家統計局今天上午10時發布最新統計數據資料。中國第2季經濟成長率4.7%，低於市場平均預期，中國設定全年實現經濟成長率5%左右目標，恐更添難度。

中國國家統計局於官網發布最新統計數據資料。中國國務院新聞辦公室（國新辦）過往會透過記者會形式發布國內生產毛額（GDP）等相關宏觀經濟數據，今天僅以書面資料發布，不排除這樣的發布方式與中共三中全會召開有關。

中國國家統計局最新統計數據顯示，中國第1季GDP年增率5.3%、第2季GDP年增率4.7%；經過初步計算，今年上半年GDP年增率5.0%。

中國國家統計局官方分析，上半年外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升，在政策發揮作用下，經濟運作呈現「總體平穩、穩中有進」。中國做為量體如此大的經濟體，上半年可以實現5.0%成長速度屬於難能可貴。

中國第2季GDP年增率成績低於市場平均預期。

路透社15日報導指出，官方數據低於市場預期，先前路透社委託分析師預測中國第2季GDP年增率達5.1%。現階段中國經濟依舊受到房地產長期低迷問題拖累，還有地方政府債務增加、民間部門支出疲弱等狀況。

分析人士提到，中國政府設定今年全年經濟成長率目標為5%左右，若要實現這個成長目標，勢必需要推出更多措施以提振內需。

第一財經研究院日前發布「第一財經首席經濟學家信心指數」，經濟學家們對於第2季GDP年增率預測均值為5.06%；中國財新傳媒日前對13家國內外機構進行調查，多數經濟學家對於第2季GDP年增率預測均值為5.1%。

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