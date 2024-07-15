快訊

中共對台海嚴格執法 賴政府能因應這場無煙硝戰爭？

叔叔過世姪女提領存款慘挨告 「2關鍵」一二審判無罪

高雄逮1女！林士傑命案警追權利車流向 她透過臉書購買第2、3輛作案車

紐時：中國貿易順差擴大 多國警覺過度依賴供應

中央社／ 台北15日電

中國出口增加但進口減少，6月貿易順差約990億美元，持續擴大；紐約時報引述分析，指中國持續透過製造業出口推動經濟成長，但這一戰略與貿易夥伴的分歧越來越大，引發了人們對「單邊貿易和對中國供應過度依賴」的擔憂。

中國6月進口額年降2.3%，降至約2088億美元。但出口猛增8.6%，達到3078億美元，貿易順差約990億美元（約新台幣3.2兆元）。

紐約時報今天報導，中國6月的貿易順差打破了2022年7月創下的紀錄，當時中國的工廠和港口正在競相跟上全球需求，但疫情之後，數以百萬計的中國民眾正在設法節省開支，以應對房地產的低迷。

房地產在中國占家庭儲蓄的60%至80%，這在國際上是一個異常高的比例。因此，房價下跌對消費者支出產生了巨大影響，隨著中國企業和家庭在支出方面變得更加謹慎，進口出現萎縮。

對中國政府來說，不斷擴大的貿易順差是個好消息，遙遠市場的消費者正在購買許多中國家庭不再需要或無力承擔的商品。例如源源不斷的電動車，海量的家用電器，以及看似無窮無盡的玩具、服裝和其他產品的供應。

前歐巴馬政府時期財政部官員、經濟學家賽瑟（Brad Setser）表示說，6月的數字「甚至低估了中國的貿易實力」。因為出口價格一直在下降，是空調、太陽能電池板等產品的實際出口數量以極快的速度增長，導致6月貿易順差大幅增加。

賽瑟說，這清楚地表明，中國繼續試圖依靠出口，尤其是製造業的出口來實現成長。但這一戰略使中國與一些貿易夥伴的分歧越來越大，引發了人們對「單邊貿易和對中國供應過度依賴」的擔憂。

例如中國對美國的貿易順差從去年同期的290億美元增至近320億美元。6月，中國對歐盟的貿易順差達到226億美元，而去年同期為191億美元。

報導指出，中國不斷增長的貿易順差引發了許多國家的警惕。世界各地的官員都在擔心中國的出口會取代他們自己的產能，迫使工廠關閉，損害經濟成長。

最近幾週，歐盟以及美國、巴西、印度、土耳其等國政府紛紛對來自中國的產品加徵關稅，或徵收新的關稅。

中國與一些國家的貿易失衡變得尤其突出，例如，中國對肯亞的出口是進口的40多倍。肯亞還欠中國和其他貸款方的巨額債務，最近肯亞發生致命抗議活動，民眾反對增稅提議，並要求提振經濟。

中共領導層今天起在北京舉行三中全會，就經濟決策和意識型態進行戰略評估，中國最高領導人習近平設定了培養「新質生產力」的國家目標，重點是建設更多配置了大量機器人和其他自動化設備的工廠。是否推出更進一步刺激經濟政策備受矚目。

紐約時報

延伸閱讀

紐時社論矛頭轉向川普：他讓人打冷顫 不適任總統

強化工廠火災爆炸預防 職安署納114年勞檢方針

中國政府補貼細節曝光！歐盟對中國電動車加徵關稅 上汽最高達37.6%

紐時分析：拜登衰老vs.川普有罪 黨內待遇完全不同

相關新聞

陸出口增8.6% 近15月最猛 搶在各國加徵關稅前出貨

中國大陸昨（12）日公布，6月出口3,078.5億美元，年增8.6％，較前月擴大1個百分點，為2023年4月以來、近15...

華為上海全球最大研發中心建成 遠比蘋果總部Apple Park還大

據上海市青浦區政府新聞辦公室援引上觀新聞報導，華為上海青浦專案已全部建成，正式命名為華為練秋湖研發中心。

6月大陸消費零售增2%遠低於預期 創一年半最低

大陸國家統計局網站15日公佈，6月社會消費品零售總額按年增長2%，遠低於預期的增3.4%，增速創一年半最低水平；上半年增...

反應蠢笨 無人出租車「蘿蔔快跑」還砸不了網約司機飯碗

百度旗下的無人駕駛的士（出租車）「蘿蔔快跑」，憑藉超低價格和新奇的體驗，近期在武漢的定單狂漲。無人駕駛商業化提速也引發出...

大陸第二季GDP只增長4.7% 低於預期

大陸國家統計局公佈，2024年第二季國內生產總值（GDP）按年增長4.7%，低於市場預期的5.1%。主因是國內有效需求不...

大陸6月份房價繼續下跌 上海新房與二手房反轉上漲

大陸6月份房價繼續下跌，但降幅已有縮小。大陸國家統計局今天（15日）公布6月份70個大中城市商品住宅銷售價格，環比降幅總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。