紐時：中國貿易順差擴大 多國警覺過度依賴供應

中國出口增加但進口減少，6月貿易順差約990億美元，持續擴大；紐約時報引述分析，指中國持續透過製造業出口推動經濟成長，但這一戰略與貿易夥伴的分歧越來越大，引發了人們對「單邊貿易和對中國供應過度依賴」的擔憂。

中國6月進口額年降2.3%，降至約2088億美元。但出口猛增8.6%，達到3078億美元，貿易順差約990億美元（約新台幣3.2兆元）。

紐約時報今天報導，中國6月的貿易順差打破了2022年7月創下的紀錄，當時中國的工廠和港口正在競相跟上全球需求，但疫情之後，數以百萬計的中國民眾正在設法節省開支，以應對房地產的低迷。

房地產在中國占家庭儲蓄的60%至80%，這在國際上是一個異常高的比例。因此，房價下跌對消費者支出產生了巨大影響，隨著中國企業和家庭在支出方面變得更加謹慎，進口出現萎縮。

對中國政府來說，不斷擴大的貿易順差是個好消息，遙遠市場的消費者正在購買許多中國家庭不再需要或無力承擔的商品。例如源源不斷的電動車，海量的家用電器，以及看似無窮無盡的玩具、服裝和其他產品的供應。

前歐巴馬政府時期財政部官員、經濟學家賽瑟（Brad Setser）表示說，6月的數字「甚至低估了中國的貿易實力」。因為出口價格一直在下降，是空調、太陽能電池板等產品的實際出口數量以極快的速度增長，導致6月貿易順差大幅增加。

賽瑟說，這清楚地表明，中國繼續試圖依靠出口，尤其是製造業的出口來實現成長。但這一戰略使中國與一些貿易夥伴的分歧越來越大，引發了人們對「單邊貿易和對中國供應過度依賴」的擔憂。

例如中國對美國的貿易順差從去年同期的290億美元增至近320億美元。6月，中國對歐盟的貿易順差達到226億美元，而去年同期為191億美元。

報導指出，中國不斷增長的貿易順差引發了許多國家的警惕。世界各地的官員都在擔心中國的出口會取代他們自己的產能，迫使工廠關閉，損害經濟成長。

最近幾週，歐盟以及美國、巴西、印度、土耳其等國政府紛紛對來自中國的產品加徵關稅，或徵收新的關稅。

中國與一些國家的貿易失衡變得尤其突出，例如，中國對肯亞的出口是進口的40多倍。肯亞還欠中國和其他貸款方的巨額債務，最近肯亞發生致命抗議活動，民眾反對增稅提議，並要求提振經濟。

中共領導層今天起在北京舉行三中全會，就經濟決策和意識型態進行戰略評估，中國最高領導人習近平設定了培養「新質生產力」的國家目標，重點是建設更多配置了大量機器人和其他自動化設備的工廠。是否推出更進一步刺激經濟政策備受矚目。