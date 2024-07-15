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華為上海全球最大研發中心建成 遠比蘋果總部Apple Park還大

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
據上海市青浦區政府新聞辦公室援引上觀新聞報導，華為上海青浦專案已全部建成，正式命名為華為練秋湖研發中心。(IT之家)
據上海市青浦區政府新聞辦公室援引上觀新聞報導，華為上海青浦專案已全部建成，正式命名為華為練秋湖研發中心。(IT之家)

據上海市青浦區政府新聞辦公室援引上觀新聞報導，華為上海青浦專案已全部建成，正式命名為華為練秋湖研發中心。

IT之家報導，華為練秋湖研發中心占地 2400 畝，總建築面積 206 萬平方公尺，總投資超人民幣百億，建成後將成為華為全球最大研發中心，匯聚企業辦公、研發中試、技術孵化、生產服務和配套居住等多元化功能，打造一個複合型產業社區。

據公開資料顯示，華為「練秋湖研發中心」遠比蘋果總部Apple Park、微軟西雅圖總部Redmond Campus還要大。

練秋湖研發中心分多個區，內部道路、小火車、高架立交橋等全部貫通；橫跨練秋湖的月亮橋、彩虹橋、拱橋等橋樑工程正在進行收尾工作；園區內邊邊角角綠化工程也在收尾，練秋湖開始蓄水。

IT之家查詢公開資料資訊匯總，華為練秋湖研發中心項目位於青浦區金澤鎮西岑社區，是上海市重點工程，也是長三角一體化示範區西岑科創中心的亮點項目，預計今年投入運營。

從概念規劃圖可以看出，整入華為練秋湖研發中心將以水系為中心，打造 七個各具特色的建築群，包括了廣場小鎮、城市街區、山頂聚落、森林小鎮、城市大學院落、城市經典軸線和水鎮等，通過小火車和景觀環路進行連接。

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