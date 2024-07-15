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6月大陸消費零售增2%遠低於預期 創一年半最低

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸6月社會消費品零售總額按年增長2%，遠低於預期的增3.4%，增速創一年半最低水平。（新華社）
大陸6月社會消費品零售總額按年增長2%，遠低於預期的增3.4%，增速創一年半最低水平。（新華社）

大陸國家統計局網站15日公佈，6月社會消費品零售總額按年增長2%，遠低於預期的增3.4%，增速創一年半最低水平；上半年增長3.7%，亦低過預期的增4%。

6月工業增加值按年增長5.3%，高於預期的5%，但增速創三個月低點；2024年上半年增長6%，符合預期。

1至6月不含農戶固定資產投資按年增長3.9%，符合預期，但增速創下年內最低水平。其中，民間投資增長0.1%，基礎設施和製造業分別增長5.4%和9.5%。

1至6月大陸房地產投資按年下降10.1%，與上月相同，跌幅小過市場預期；1至6月，新建商品房銷售面積、銷售額分別按年下降19%、25%，1至5月分別為下降20.3%和27.9%。

6月末大陸全國城鎮調查失業率為5.0%，持平5月，符合市場預期。

大陸國家統計局新聞發言人指出，今年上半年外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內結構調整陣痛有所顯現，影響經濟增長的因素較以往更為複雜，但中國經濟頂住壓力，運行總體平穩。雖然第二季經濟增長增速較上季有所回落，但認為要看到短期波動之「形」，更要看到長期發展之「勢」。

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