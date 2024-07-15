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大陸6月份房價繼續下跌 上海新房與二手房反轉上漲

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸國家統計局網站公佈6月份商品房價格，降幅已收窄，其中上海的新房與二手房均反轉上漲。圖為上海市區一角。（中新社資料照）
大陸國家統計局網站公佈6月份商品房價格，降幅已收窄，其中上海的新房與二手房均反轉上漲。圖為上海市區一角。（中新社資料照）

大陸6月份房價繼續下跌，但降幅已有縮小。大陸國家統計局今天（15日）公布6月份70個大中城市商品住宅銷售價格，環比降幅總體已收窄。其中，上海的新房和二手房都反轉出現上漲。

新華網報導，6月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.5%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降0.6%、1.2%和0.7%，上海上漲0.4%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.7%，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.6%，降幅比上月收窄0.2個百分點。

6月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅比上月收窄0.8個百分點，其中北京、上海今年以來首次轉漲，分別上漲0.2%和0.5%，廣州、深圳分別下降1.5%和1.0%。二線城市二手住宅銷售價格環比下降0.9%，降幅比上月收窄0.1個百分點。三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.9%，降幅與上月相同。

6月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有64個和66個，均比上月減少4個。

同比部分，6月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降3.7%，降幅比上月擴大0.5個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降2.4%、9.3%和7.7%，上海上漲4.4%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降4.5%和5.4%，降幅比上月分別擴大0.8個和0.5個百分點。

6月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降9.0%，降幅比上月收窄0.3個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降7.8%、6.3%、12.4%和9.5%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降7.9%和7.7%，降幅均比上月擴大0.4個百分點。

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