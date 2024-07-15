快訊

還原川普造勢遇刺現場 盤點美國史上總統受襲事件

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「魅力值飆高」財源滾滾來

MLB／道奇連2天9局遭逆轉 大谷帶6項國聯第1數據結算上半季

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加拿大副總理：20多年前讓中國加入世界貿易組織是個錯誤

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）。（路透）
加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）。（路透）

彭博報導，加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，外界普遍認為，20多年前讓中國加入世界貿易組織（WTO）是個錯誤。

報導稱，中國在2001年加入WTO後，經常以經濟霸凌手段威脅他國，台灣、立陶宛及澳洲都成受害者，近年更在經濟低迷下，透過政府補貼將電動車、鋼材等產品低價傾銷全球，招來多國反制。

方慧蘭說，加拿大非常依賴與美國雙邊貿易，一直密切關注拜登政府對中國電動汽車、太陽能電池、電動汽車電池、鋼鐵和其他產品徵收更高關稅的舉動。加拿大政府上個月宣布就如何應對中國在電動汽車領域的不公平貿易行為，進行公眾諮詢。

方慧蘭表示，諮詢的範圍將更廣，她強調，加拿大別無選擇，只能從國家安全的角度來看待貿易關係，因為地緣政治和地緣經濟又回來了。隨著美國為主的西方國家開始重視安全的供應鏈，並對中國產能過剩採取不同態度，意味著加拿大對美國來說扮演更重要的角色。

方慧蘭提及，在拜登政府公布對中國商品加征關稅的計畫，以及歐盟宣布對中國電動汽車徵收最高48%的新稅率之後，加拿大政府正尋求與G7盟友保持一致，加拿大汽車產業也推動對中國電動車設置壁壘，以保護當地就業和工資，理由是中國產品因勞工標準較弱而更便宜。

方慧蘭表示，「對我來說，勞動力是拼圖中非常重要的一塊，我認為現在是時候了」 。中國是一個中央計畫的共產主義經濟體，在國家主導下，推行產能過剩政策。

方慧蘭進一步稱，外界普遍認為，20多年前讓中國加入WTO是個錯誤。「我在中國的經濟政策看到列寧主義的準則-主宰全球經濟的制高點，並有意削弱和排斥西方競爭對手。我認為，現在是我們清醒認識這一點的時候了」 。

延伸閱讀

拜登再發聲 籲國人團結 晚間橢圓辦公室全國演說

川普躲過槍擊 拜登：提供一切資源保護他安全

川普遭暗殺未遂 拜登：槍手動機不明籲勿妄加臆測

川普遭暗殺未遂 白宮：拜登發表全國演說

相關新聞

陸出口增8.6% 近15月最猛 搶在各國加徵關稅前出貨

中國大陸昨（12）日公布，6月出口3,078.5億美元，年增8.6％，較前月擴大1個百分點，為2023年4月以來、近15...

加拿大副總理：20多年前讓中國加入世界貿易組織是個錯誤

彭博報導，加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，外界普遍認為，20多年前讓中國加入世界...

雙B豪車在陸銷量節節敗退 大降價為何還是賣不好？

豪車品牌賓士（Mercedes-Benz ）和寶馬（BMW）今年在大陸銷量衰退，「雙B」甚至降價人民幣10多萬元還是賣不好，大陸車市到底發生什麼變化？

榮耀 秀最輕薄折疊機

榮耀發布號稱全球最薄的第三代折疊旗艦機Magic V3。除榮耀外，近日，其他手機廠商也紛紛推出新款折疊手機。例如，三星在...

沙國主權基金喊北京設點 意味中東資金投資腳步不停歇

沙烏地阿拉伯（沙國）主權財富基金「公共投資基金（PIF）」總裁魯梅延（Yasir Al-Rumayyan）近期訪問北京。...

美國聯準會傳出面施壓 伊拉克暫停人民幣結算業務

人民幣國際化近年發展迅速，其中尤為受到關注的是中東國家是否藉此發生「去美元化」。不過，最新傳出因為美國施壓，而導致伊拉克...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。