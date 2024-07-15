兩岸微流行／核能「三步走」 陸開挖最大天然鈾

大陸國家原子能機構十二日指出，大陸規模最大的天然鈾產能項目—中核集團「國鈾一號」示範工程在內蒙古鄂爾多斯開工建設，有助提升大陸天然鈾保障能力、天然鈾產業自主創新能力和國際競爭力，全面推進核能「三步走」發展戰略落地。

中新網報導，天然鈾是大陸核工業發展的物質基礎，是保障大陸國家安全的重要戰略資源和能源礦產。該項目是大陸國家原子能機構「十四五」核工業發展規畫項目，建成後將成為大陸產能規模最大、建設標準最高，集綠色、經濟、智慧、高效的天然鈾生產基地，將進一步提升大陸天然鈾保障能力和產業自主創新能力。

大陸國家原子能機構相關負責官員稱，要堅持底線思維、極限思維，強化風險意識，充分認識提升大陸國內鈾資源保障能力的必要性、緊迫性；要堅持創新驅動，著力發展天然鈾產業新質生產力；要堅持安全第一、綠色發展，協同打造高品質、高標準的示範工程。

據指出，「國鈾一號」示範工程是典型的綠色礦山和數位礦山，採用「CO2＋O2浸出法」先進開採工藝，顛覆了傳統礦山井下開採模式，無需將礦石提升到地表處理，採鈾溶浸液採取封閉迴圈模式，水冶生產廠房採用靜謐式自動化運行，實現「三廢零排放、生態無破壞、減碳可持續」的鈾礦採冶新方式。該項目還將結合自動化、遠端集控和大數據分析等技術，實現「一鍵採鈾」。