去年出遊潮曇花一現 陸四大航空全線虧損

中國大陸多家上市航空公司陸續發布二○二四年半年業績預告，其中四大航司（中國國航、南方航空、中國東航和海南航空）上半年仍全線虧損。業界人士預計，由於整體運力過剩，今年大陸民航要完成全年轉虧為盈的目標依然有難度。

第一財經指出，上半年國航、東航、南航、海航四大航空公司均預計仍將虧損，這與國際航線尚未完全恢復及民航業的運力過剩不無關係。第一季曾轉虧為盈的南航和海航，在上半年都沒能延續業績紅盤，南航預虧十點六億元至十五點八億元（人民幣，下同），海航控股預虧六億元至六點七億元。而上半年預告虧損的還有國航和東航，分別預虧廿三億元到卅億元，及廿四億元至廿九億元。

相較四大航空公司上半年集體預虧，大陸「小航空公司」卻還能獲利。春秋航空預估上半年淨利十二點九億元至十三點四億元，吉祥航空預計上半年淨利四點五億元至五點五億元，華夏航空預計上半年淨利○點二二億元至○點三二億元。

大陸民航業人士林智傑指出，目前來看，大陸國內航司全年實現盈利的挑戰還是比較大的，主要是因為目前行業運力供過於求，航班量持續增加，但是市場遲遲沒有恢復，從而陷入價格戰的境地，特別是去年報復性出行需求過去後，今年旺季陷入平淡，包括今年「五一」小長假期間出現多家航空公司虧損，這是以往未曾出現的。

中國航空管理幹部學院教授鄒建軍認為，今年大陸航空運輸市場可能不會有太樂觀的表現，第一季可能會優於二○二三年同期，但第三季（對比二○二三年暑運的壓抑需求集中釋放）可能會不盡如人意，他形容，「爬坡過坎」將是大陸航空業全年真實寫照。他認為未來市場的恢復絕不是簡單地對疫情前的複製，而是會面臨全面的結構性變化，包括大陸國內航線市場與國際航線市場。