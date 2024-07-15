大陸科創板 添兩半導體指數

上海證券交易所（上交所）發布公告稱，上交所和中證指數有限公司將於7月26日正式發布科創板晶片設計主題指數和科創板半導體材料設備主題等兩項指數。業內人士分析，這次新指數推出，是上交所推動「科創板八條」措施落地的舉措，目的在於豐富科創板指數品種，提升科創板指數對新質生產力細分領域的覆蓋。外界也認為半導體產業將更被重視。

在人工智慧、大數據等新一代訊息技術發展下，半導體成為不可或缺的關鍵硬體，加上受到美國晶片限制下，大陸持續鎖定半導體為重要產業，半導體高科技、高效能、高質量特徵，也被囊括在「新質生產力」的範疇中。

而這也反應在科創板的上市公司類型，截至2024年4月底，上交所科創板上市公司共計571家。第一財經統計，截至6月，已有102家半導體行業相關企業在科創板上市，總市值人民幣1.5兆元，占科創板總市值的31.7%。涵蓋上游晶片設計、中游晶圓代工及下游封裝測試，形成上下游產業鏈條完整、產業功能齊備的發展格局。包括中芯國際、華虹等也在其中。