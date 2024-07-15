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陸四大航空上半年全虧 小航空公司殺出血路...意外賺錢

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸四大航空公司（國航、南航、東航和海航）上半年仍將全線虧損。 取自第一財經日報微博
大陸四大航空公司（國航、南航、東航和海航）上半年仍將全線虧損。 取自第一財經日報微博

隨著大陸多家上市航空公司陸續發布2024年半年業績預告，其中四大航司（中國國航、南方航空、中國東航和海南航空）上半年仍全線虧損，共賠新台幣300多億元。業界預計，整體運力過剩，今年大陸民航要完成轉虧為盈有難度。

陸四大航空公司上半年預估損益
陸四大航空公司上半年預估損益
第一財經指出，上半年國航、東航、南航、海航四大航空公司均預計仍將虧損，這與國際航線尚未完全恢復以及民航業的運力過剩不無關係。第1季曾轉虧為盈的南航和海航，在上半年都沒能延續業績紅盤，南航預虧人民幣10.6億元至15.8億元（約新台幣47至71億元），海航控股預虧人民幣6億至6.7億元（約新台幣27至30億元）。而上半年預告虧損的還有國航和東航，分別預虧人民幣23億元到30億元（約新台幣103至134億元）、人民幣24億元至29億元（約新台幣108至130億元）。

相較四大航空公司上半年集體預虧，大陸傳統意義上的「小航空公司」卻還能獲利。春秋航空預估上半年實現歸屬母公司股東淨利人民幣12.9億元至13.4億元，吉祥航空預計上半年淨利人民幣4.5億元至5.5億元，華夏航空預計上半年淨利人民幣0.22億元至0.32億元。

其中，春秋航空受良好業績成長預期的推動，股價年初以來已上漲7.12%。截至7月12日收盤，春秋航空總市值增加至人民幣526.95億元，甚至超過海航的人民幣484.02億元，進而在大陸七家航空上市公司當中排名衝上第三。

大陸民航業內人士林智傑指，「目前來看，（大陸）國內航空公司全年實現盈利的挑戰還是比較大的，主要是因為目前行業運力供過於求，航班量持續增長，但是市場遲遲沒有恢復，從而陷入價格戰的境地」，特別是去年報復性出行需求過去後，今年旺季陷入平淡，包括今年「五一」小長假期間出現多家航空公司虧損，「這是以往沒有的」。

另外，中國航空管理幹部學院教授鄒建軍認為，今年大陸航空運輸市場可能不會有太樂觀的表現，第1季可能會優於2023年，但第3季（2023年暑運的壓抑需求集中釋放）可能會「不盡如人意」，他稱，「爬坡過坎」將是大陸航空業全年真實寫照。

鄒建軍續指，未來市場的恢復絕對不是簡單地對疫情前的複製，而是會面臨全面的結構性變化，包括大陸國內航線市場與國際航線市場。

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