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台生訪比亞迪 一探新能源車趨勢

聯合報／ 梁珮岑／深圳報導
台灣學生走訪深圳比亞迪，感受大灣區新能源科技創新實力。圖／台商優市網提供
台灣學生走訪深圳比亞迪，感受大灣區新能源科技創新實力。圖／台商優市網提供

近年大陸汽車產業發展迅速，深圳作為粵港澳大灣區新能源領域的代表性城市，來自台灣各學校的30餘名師生，日前來到深圳比亞迪進行參訪與交流，了解大灣區汽車產業趨勢與體驗新型科創技術。

首次來到大陸、南强工商的黃宥誠表示，新能源汽車產業可以延伸到電車、公車，這在台灣比較不常看到，「之前有了解到大陸新能源車發展得很迅速，有很多新創立的（汽車）品牌，希望透過這次活動，了解大灣區汽車如何製造、使用情況、內部構造等等」。

參訪期間，學生們體驗到深圳電動車創新的各類產品、技術，其中比亞迪的車載無人機令南强工商的劉玟伶印象深刻，她指出，「原來在沒有人的情況下，車子能自動駕駛以及規劃路線的同時，安全也得到保障，之後如果有機會很想來搭乘看看，看到模型車也有想買的衝動」。

南强工商的校長李恆霖表示，比亞迪是一個非常大型、多方發展的企業，而且牆壁擺滿專利，可見它的雄厚實力，「我覺得比亞迪已經發展得很先進了，尤其是電池方面，各系統都在完善。」同時，這也體現出深圳新能源汽車產業在大灣區的所具備的創新能力。

透過本次參訪，學生們對大灣電動車、電池等領域的技術發展相當有興趣。校長李恆霖認為，學生在校園學習的東西都只是基礎，他們需要有一些視野、必須去外面多看看，「我們接下來要去思考全球的發展趨勢，學生們所看到的會影響他們將來學習的方向，才能夠符合業界的需求」。

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