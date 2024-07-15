沙烏地阿拉伯兩檔ETF 明天大陸掛牌

華泰柏瑞南方東英沙國ETF（QDII）和南方基金南方東英沙國ETF（QDII）等兩檔沙烏地阿拉伯（沙國）ETF將於7月16日分別登陸上交所、深交所。這也意味大陸投資者擁有便利工具，一鍵投資沙國市場。

從上市公告來看，華泰柏瑞和南方基金兄弟公司合計募集人民幣12.24億元，其中，南方沙特ETF募集規模為人民幣6.34億元；華泰柏瑞沙特ETF募集人民幣5.9億元。

其中，華泰柏瑞旗下沙國ETF機構和個人投資者持有占比分別為46.25%、53.75%，分布較為均衡；南方基金旗下沙特ETF，機構和個人投資者持有占比分別為17.74%、82.26%，個人投資者較高。

回顧沙國ETF在大陸上市歷程，兩檔產品自6月14日獲得批准，緊接著自6月24日起正式展開發售。經過為期9天的募集後，於7月5日順利成立。整個流程緊湊高效，從獲批到上市，歷時不超過一個月。

前述兩檔ETF產品追蹤富時沙國指數，涵蓋包括沙國石油在內超過50家的沙國大中型上市公司。從成分股行業分布來看，金融、原材料、能源、公用事業和通信等行業占據主導地位。

金融數據供應商萬得數據顯示，富時沙國指數自2020年來累計漲幅達32.93%，在過去幾年全球股市整體震盪背景下，表現大幅跑贏富時新興市場指數、MSCI亞太指數等主要指數。