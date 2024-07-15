日德合作 降低對陸依賴

日本首相岸田文雄近日訪問柏林，並與德國總理蕭茲舉行雙邊會談，宣布加強兩國在半導體、關鍵礦產等戰略領域合作，同時設立有關經濟安全保障的協商框架，以降低對中國大陸的依賴

為應對大陸「產能過剩」與「經濟脅迫」等相關問題，雙方就經濟安全保障領域設置新經濟安全磋商框架達成共識。

據美國之音，日本和德國欲建立新的經濟安全框架，旨在遏止大陸的「脅迫行動」，與深化一系列問題的政策協調，其中包括保護新興技術，加強例如半導體、關鍵礦物、氫等關鍵產品的供應鏈，並促進人工智慧（AI）、網路、下一代資訊和通訊基礎設施等領域的共同合作。

共同社報導指出，蕭茲在與岸田文雄共同舉行的記者會上表示，「所有方面都會發揮作用，不論是原材料的問題，它們來自哪裡的問題，或者是對未來經濟發展所需的某些生產鏈的依賴性問題」。

岸田文雄則說，「重要的是，盟友和理念相近的國家就經濟安全挑戰採取團結一致的應對措施」。