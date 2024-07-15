快訊

溫網／混雙登頂！ 謝淑薇奪第9座大滿貫金盃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日德合作 降低對陸依賴

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

日本首相岸田文雄近日訪問柏林，並與德國總理蕭茲舉行雙邊會談，宣布加強兩國在半導體、關鍵礦產等戰略領域合作，同時設立有關經濟安全保障的協商框架，以降低對中國大陸的依賴

為應對大陸「產能過剩」與「經濟脅迫」等相關問題，雙方就經濟安全保障領域設置新經濟安全磋商框架達成共識。

據美國之音，日本和德國欲建立新的經濟安全框架，旨在遏止大陸的「脅迫行動」，與深化一系列問題的政策協調，其中包括保護新興技術，加強例如半導體、關鍵礦物、氫等關鍵產品的供應鏈，並促進人工智慧（AI）、網路、下一代資訊和通訊基礎設施等領域的共同合作。

共同社報導指出，蕭茲在與岸田文雄共同舉行的記者會上表示，「所有方面都會發揮作用，不論是原材料的問題，它們來自哪裡的問題，或者是對未來經濟發展所需的某些生產鏈的依賴性問題」。

岸田文雄則說，「重要的是，盟友和理念相近的國家就經濟安全挑戰採取團結一致的應對措施」。

半導體 岸田文雄

延伸閱讀

太平洋島國峰會7月16日登場 強化安保等7大領域合作

川普遭槍擊 胡錫進：川普重回白宮又近一步

岸田文雄：願就大陸「產能過剩」等問題加強與德國合作

川普遭槍擊 日相岸田：堅決對抗挑戰民主暴力行為

相關新聞

陸四大航空上半年全虧 小航空公司殺出血路...意外賺錢

隨著大陸多家上市航空公司陸續發布2024年半年業績預告，其中四大航司（中國國航、南方航空、中國東航和海南航空）上半年仍全...

陸出口增8.6% 近15月最猛 搶在各國加徵關稅前出貨

中國大陸昨（12）日公布，6月出口3,078.5億美元，年增8.6％，較前月擴大1個百分點，為2023年4月以來、近15...

沙國主權基金喊北京設點 意味中東資金投資腳步不停歇

沙烏地阿拉伯（沙國）主權財富基金「公共投資基金（PIF）」總裁魯梅延（Yasir Al-Rumayyan）近期訪問北京。...

榮耀 秀最輕薄折疊機

榮耀發布號稱全球最薄的第三代折疊旗艦機Magic V3。除榮耀外，近日，其他手機廠商也紛紛推出新款折疊手機。例如，三星在...

美國聯準會傳出面施壓 伊拉克暫停人民幣結算業務

人民幣國際化近年發展迅速，其中尤為受到關注的是中東國家是否藉此發生「去美元化」。不過，最新傳出因為美國施壓，而導致伊拉克...

日德合作 降低對陸依賴

日本首相岸田文雄近日訪問柏林，並與德國總理蕭茲舉行雙邊會談，宣布加強兩國在半導體、關鍵礦產等戰略領域合作，同時設立有關經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。